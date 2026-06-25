Fernando Alonso insiste en que su futuro pasa por Aston Martin y ya sabe cuándo tomará una decisión

Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 15:38h.

En Aston Martin quieren contar con Fernando Alonso; y Fernando Alonso tiene claro cuándo tomará una decisión

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Fernando Alonso volvió a dejar claro en el Gran Premio de Austria que su futuro inmediato sigue estrechamente ligado a Aston Martin. El piloto asturiano, que termina contrato al finalizar la presente temporada, descartó alimentar cualquier rumor sobre un posible cambio de equipo y reafirmó su compromiso con el proyecto británico, incluso en uno de los momentos más complicados desde su llegada. El bicampeón del mundo aseguró que continúa plenamente motivado para seguir compitiendo y avanzó que será después del verano cuando decida definitivamente qué hará en 2027.

Lejos de mostrarse preocupado por el bajo rendimiento del AMR26, Alonso insistió en que su compromiso con Aston Martin va mucho más allá de los resultados actuales. El español recordó que el proyecto en Silverstone es a largo plazo y que sigue confiando plenamente en el trabajo que se está realizando para devolver al equipo a la lucha por los puestos de cabeza. El ovetense explicó que la escudería mantiene intacta la hoja de ruta marcada a principios de temporada, basada en introducir una gran evolución del monoplaza cuando realmente esté preparada, en lugar de incorporar pequeñas mejoras de escaso impacto. Esa estrategia, respaldada también por Adrian Newey y la dirección técnica, pretende cambiar por completo el rumbo del curso.

Fernando Alonso lo tiene claro: aquí tomará una decisión

Alonso también aprovechó su comparecencia ante los medios en Austria para denunciar el ambiente que rodea actualmente al equipo en las redes sociales. El español considera que Aston Martin se ha convertido en un blanco fácil debido a su delicada situación deportiva y lamentó que muchas de las críticas hayan cruzado la línea. "Probablemente eso roza el abuso en las redes", afirmó convencido de que gran parte de los comentarios responden más al momento deportivo que a la realidad del proyecto. Aún así, aseguró que tanto él como el resto del equipo permanecen unidos y convencidos de que los problemas terminarán solucionándose con trabajo y paciencia.

Mientras tanto, Alonso mantiene intacta la ilusión de seguir formando parte del crecimiento de Aston Martin. El asturiano reiteró que sigue disfrutando al volante y que únicamente tomará una decisión cuando tenga todos los elementos sobre la mesa, previsiblemente entre las citas de Zandvoort y Monza tras las vacaciones de verano. Su prioridad continúa siendo devolver al equipo británico a la pelea por las victorias, aunque dejó claro que estudiará todas las opciones antes de confirmar si su futuro seguirá en la Fórmula 1 o si emprenderá un nuevo reto dentro del automovilismo.