Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 11:27h.

A Carlos Tatay le cambió la vida un accidente en 2023; ahora, su sueño es competir en el Dakar

Carlos Tatay se emociona recordando el aniversario de su accidente: "No me salen las palabras"

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Carlos Tatay no se rinde. Casi tres años después del gravísimo accidente que sufrió en el circuito de Portimao, donde una caída durante una prueba del Campeonato de Europa de Moto2 e provocó una lesión medular que cambió su vida para siempre, el valenciano sigue persiguiendo nuevos retos. El mayor de ellos pasa ahora por disputar el Rally Dakar, una aventura que se ha convertido en su gran objetivo deportivo y personal. Sin embargo, el camino hacia la prueba más dura del mundo ha tomado un giro tan inesperado como surrealista: una marca le ha puesto como condición alcanzar los 500.000 seguidores en Instagram para estudiar su apoyo al proyecto. Lejos de verlo como un obstáculo, Tatay ha decidido aceptar el desafío y lanzarse a por él con un mensaje claro: "Intentarlo es obligatorio".

La iniciativa nació después de que el piloto mantuviera conversaciones con una empresa interesada en respaldar su participación en el Dakar. La respuesta fue tan sorprendente como viral: si consigue reunir medio millón de seguidores en la red social, la colaboración podría ser una realidad. Tatay compartió el reto con total transparencia y pidió ayuda a sus seguidores, consciente de que el objetivo parecía casi imposible. En apenas dos días, la respuesta ha sido espectacular y ya roza los 400.000 seguidores. Miles de personas han comenzado a compartir su historia, deportistas como Cristina Gutiérrez o Álex Roca, aficionados y creadores de contenido se han sumado a la campaña y su perfil ha experimentado un crecimiento meteórico, convirtiendo la iniciativa en un auténtico movimiento de apoyo colectivo.

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La exigencia que le piden a Carlos Tatay no es una barrera

El sueño del Dakar tiene un significado especial para Tatay. Tras una larga rehabilitación y un proceso de adaptación que ha servido de inspiración para miles de personas, el expiloto de motociclismo encontró en los raids una nueva forma de seguir compitiendo. Desde hace meses trabaja para hacer realidad ese objetivo y ya había anunciado que su mirada estaba puesta en la edición de 2026; y, ahora, en la de 2027. Para él no se trata únicamente de volver a la alta competición, sino de demostrar que una lesión de este calibre no puede poner fin a la ambición ni a las ganas de seguir haciendo historia. El Dakar representa ese espíritu de superación que ha marcado cada paso de su recuperación.

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Las últimas publicaciones de Tatay reflejan a la perfección ese estado de ánimo. En ellas insiste en que no dejará escapar la oportunidad por difícil que parezca y agradece el cariño que está recibiendo en redes sociales, donde cada nuevo seguidor supone un pequeño avance hacia la meta. El valenciano reconoce que alcanzar los 500.000 seguidores parecía una cifra inalcanzable, pero el respaldo de la comunidad está haciendo que el reto cobre sentido. Ahora, su carrera hacia el Dakar no se libra sobre la arena del desierto, sino en las redes sociales, donde miles de personas se han unido para intentar convertir una condición insólita en el billete que le permita cumplir el sueño de volver a competir al más alto nivel. "Estáis haciendo magia. Esto no va de números, va de demostrar que con oportunidades y constancia una persona hundida puede volver a lo más alto", comparte Tatay con sus seguidores.