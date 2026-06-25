Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 09:25h.

Pedro Acosta empezará, en 2027, una nueva era en MotoGP: su intención no es otra que destronar a Marc Márquez

Marc Márquez saca los pasos prohibidos con mensaje a toda la parrilla de MotoGP: "Que no estaba muerto"

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Pedro Acosta llevaba tiempo convencido de que su siguiente paso en MotoGP no podía medirse únicamente en términos económicos. El piloto murciano, considerado desde su irrupción en el Mundial como el mayor talento generacional del motociclismo español desde la aparición de Marc Márquez, ha priorizado el proyecto deportivo por encima de cualquier otra variable y, según apuntan desde Motorpasion, aceptó rebajar parte de las condiciones económicas que manejaba para facilitar su llegada a Ducati. El objetivo era claro: vestir de rojo y compartir box con el mejor piloto de la última década. En Borgo Panigale entienden que Acosta está llamado a marcar una época. Campeón del mundo de Moto3 y Moto2 con una precocidad extraordinaria, su adaptación a la categoría reina ha confirmado las expectativas y la fábrica italiana cree haber asegurado al hombre que debe liderar su futuro cuando llegue el relevo definitivo de la actual generación.

La operación terminó de acelerarse después de que Ducati cerrara también la renovación de Marc Márquez, que seguirá vinculado a la marca italiana hasta 2028. La continuidad del nueve veces campeón despejó el escenario para construir un auténtico 'dreamteam', convencidos de que la convivencia entre el presente y el futuro de MotoGP fortalecerá aún más el proyecto deportivo. La salida de Pecco Bagnaia abrió definitivamente la puerta a Acosta, que siempre tuvo claro que medirse directamente con Márquez suponía el mayor desafío posible. En Ducati son conscientes de que reunir a dos pilotos con semejante ambición entraña riesgos deportivos, pero consideran que el potencial competitivo de la pareja compensará cualquier tensión interna.

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El paso de Pedro Acosta tiene un único motivo

El propio Acosta nunca ha escondido cuál era su verdadera motivación. "Creo que compartir un año con Marc Márquez me compensaría más que compartir toda la vida un box con cualquier otra persona. Ya no te digo 'me gustaría ganarle un Mundial a Marc'. Me gustaría luchar un Mundial con él e incluso perderlo, pero al menos haber estado ahí. Haber luchado con él. Que mi cabeza se quede tranquila. Tener la imagen real de hasta dónde podría haber llegado", dijo en ElDesmarque durante el pasado Gran Premio de Barcelona. Una declaración que resume a la perfección la mentalidad del murciano: más que evitar al referente de la categoría, quiere enfrentarse a él en igualdad de condiciones, convencido de que solo así podrá demostrar si está preparado para convertirse en el nuevo dominador de MotoGP.

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Todo ello dibuja un escenario apasionante para la temporada 2027 y los años posteriores. Ducati reunirá en el mismo garaje al piloto que ha recuperado la corona mundial y al hombre señalado por prácticamente todo el paddock como su heredero natural. Márquez aportará una experiencia incomparable, una capacidad única para desarrollar la moto y la obsesión competitiva que le ha llevado a conquistar nueve títulos mundiales, mientras que Acosta llegará con la velocidad, la irreverencia y el hambre propias de quien quiere inaugurar una nueva era. La convivencia promete ser uno de los grandes focos de atención del campeonato, con dos españoles llamados a pelear por las victorias y, probablemente, por los títulos. Si el rendimiento de la Desmosedici mantiene el nivel mostrado en los últimos cursos, MotoGP podría asistir al relevo más esperado de la última década: el duelo entre el campeón que se resiste a ceder el trono y el talento destinado a intentar arrebatárselo desde dentro del mismo box.