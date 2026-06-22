Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUN 2026 - 12:34h.

El piloto catalán está más cerca que nunca del líder del mundial Marco Bezzecchi y su celebración en Brno lo demuestra

La sonrisa de Marc Márquez delata que ya piensa en luchar por el Mundial: "Algo querrá decir"

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Marc Márquez vuelve a sonreír. El piloto catalán ganó la carrera de Brno de este fin de semana y parece haber recuperado las sensaciones del año pasado una vez el físico no ha sido un obstáculo. El de Cervera ha vuelto a la senda de los triunfos encadenando dos victorias de domingo seguidas: una hace dos semanas en el circuito de Balaton Park en Hungría y otra este fin de semana en la República Checa. El '93' no dudó en celebrarlo por todo lo alto y horas después de su triunfo, un usuario de X ha publicado un vídeo del español bailando al ritmo de una canción con una letra que lanza un mensaje de aviso a toda la parrilla de MotoGP.

Marc Márquez baila tras su victoria en Brno y lanza un mensaje a toda la parrilla

Tras su victoria en Brno, el piloto catalán está a 40 puntos de Marco Bezzecchi, el líder del Mundial. Márquez sabe que, si no se vuelve a lesionar, es el máximo favorito para el campeonato de pilotos pese la diferencia que aún existe y su alegría en la celebración después de la carrera del domingo lo demuestra. Además, el '93' y su equipo no dan puntada sin hilo y eligieron una canción con un mensaje escondido en su letra.

El tema que escogieron para la celebración de la victoria fue 'El Muerto Vivo' de Peret y frases como "y no estaba muerto no, no" o "estaba tomando cañas" hacen referencia a la situación de Marc Márquez en el Mundial. Muchos aficionados y periodistas aseguraron que, tras su lesión en Le Mans y todas las carreras en las que no había logrado puntuar, ya estaba descartado para la lucha por el campeonato de pilotos, pero después de dos fines de semana prácticamente redondos, Márquez ha reducido la diferencia de puntos y luchará por el Mundial hasta final de temporada.