Alberto Cercós García 18 JUN 2026 - 10:24h.

Hace tan solo un mes, Álex Márquez salía con vida de una espeluznante caída en Montmeló: su recuperación hasta llegar a Brno

Álex Márquez cuenta de primera mano cómo fue su espeluznante caída en Montmeló: "Me di cuenta de la suerte que había tenido"

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Álex Márquez, durante el pasado Gran Premio de Montmeló de MotoGP, volvió a nacer. Como si de una nueva oportunidad se tratara, el piloto español salió vivo de uno de los accidentes más estremecedores del Mundial. Por centímetros, el desenlace pudo haber sido fatal. Sin embargo, y tras un mes intenso trabajando para volver cuanto antes a la competición, el pequeño de los hermanos ya está listo para volver a subirse a su moto. Si todo va bien, este fin de semana Márquez estará pilotando su Gresini en el Gran Premio de la República Checa. Cumpliendo con sus propios pronósticos, el catalán volverá a pista para probarse y para dejar atrás el que seguramente habrá sido el susto más 'heavy' de toda su carrera deportiva.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, es el propio Álex quien cuenta cómo es un día en plena recuperación. La caída en Montmeló le provocó una lesión en varias vértebras y una fractura en la clavícula derecha. Sus heridas de guerra se ven en el vídeo y dejan patente que no han sido unas semanas sencillas para él. "La primera semana estuve en cama, la segunda empecé a moverme pero no pude hacer nada por el tema del cuello y las vértebras. A la tercera empecé a mover y le metí un poco de caña porque me quedaba muy soldado. Tenía todas las articulaciones muy quietas. Ya a la cuarta y ahora que estamos en la quinta semana, he mejorado muchísimo pero a nivel de fuerza es donde me falta un poquito sobre todo en el hombro. Las articulaciones si las tienes quietas un tiempo, la musculatura cae", cuenta el catalán.

Álex Márquez, focalizado en Brno

En el mencionado vídeo, se ve cómo la agenda diaria de Álex es muy ajustada: desayuno tranquilo en casa, correr para activar el cardio, fisio y readaptación. Cardio no estoy mal, no estoy en mi mejor momento pero estoy bastante bien", reconoce el piloto. Un Márquez que muestra a todos sus seguidores su sesión de fisio, donde traslada dudas y molestias que aún tiene por todo el cuerpo. "Así son mis días de recuperación. Seguimos paso a paso y tenemos buenas noticias: nos veremos en Brno", zanja Álex Márquez.

Eso sí, su presencia en el Gran Premio está condicionada a un último chequeo médico. Y es que aunque en Gresini le hayan confirmado para el fin de semana en Brno, la palabra final la tienen los médicos de MotoGP. Aún así, todo apunta a que estará sin problema este viernes en los primeros entrenamientos libres.