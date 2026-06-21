Marc Márquez gana en Brno, sigue con la remontada y sueña con el Mundial: las notas del GP de Chequia

Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 15:00h.

Triunfo superlativo de Marc Márquez en Brno, batiendo a Ai Ogura y Pecco Bagnaia: está a 40 puntos del liderato

Las lágrimas de Marco Bezzecchi tras su agresión a un comisario en Brno: una reacción que le puede costar el título

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Ni él mismo daba un duro, pero ahí está: Marc Márquez gana por segunda vez esta temporada y, tras hacerlo en Balaton Park hace dos semanas, el de Ducati hace lo propio en Brno. Triunfo superlativo y, cómo se está diciendo, bofetón tremendo al Mundial de MotoGP. La victoria del piloto de Cervera tiene un significado único, y es que Márquez ha aprovechado a las mil maravillas la sanción de Marco Bezzecchi. Mientras el italiano de Aprilia se marcha del Gran Premio de Chequia con cero puntos (se cayó en la 'sprint' y no ha disputado la carrera por sanción), Márquez pondrá rumbo a Assen tras terminar tercero en la 'sprint' y ganar la carrera. Un bofetón, puñetazo o lo que sea, pero las cuentas son claras: Marc Márquez quiere luchar por el título y ya está a 40 puntos del liderato.

Las primeras vueltas fueron muy eléctricas. Con una salida perfecta de Pecco Bagnaia, el italiano pudo mantener la distancia con Ai Ogura y Márquez. Por atrás también hubo mucho movimiento con Diogo Moreira, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio. Entre todos ellos se formaron rápidamente dos grupitos. Mientras los tres primeros aguardaban el momento preciso para atacarse entre ellos, los otros se posicionaban luchando por terminar lo más arriba posible.

Poco a poco, Márquez fue de menos a más, acercándose a Bagnaia y recuperando el tiempo perdido. La distancia de 6-7 décimas que el italiano tenía respecto a su compañero de equipo, se hacía cada vez más pequeña. Pero no solo Marc se acercaba a Pecco, sino que Ogura hacía lo propio recortando la distancia con los dos pilotos de Ducati. A falta de cinco vueltas para ver la bandera de cuadros, Márquez atacó sin compasión a su compañero de equipo para liderar la carrera. Rápidamente, Ogura hacía lo propio adelantando a Bagnaia y amarrando la segunda posición. Español, japonés e italiano forman el podio final en Brno.

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El 1x1 del Gran Premio de Chequia en Brno

Marc Márquez (1º): 9'5. Carrera soberbia del #93. Salía cuarto tras la sanción de Marco Bezzecchi y desde que se apagó el semáforo se le vieron las intenciones. No dejó que Pecco Bagnaia abriese hueco en las primeras curvas, aguantó paciente el momento de atacar y a falta de 5 vueltas cogió el liderato de la carrera. Fin de semana prácticamente perfecto para él: suma 32 puntos (7 de la 'sprint' y 25 de la carrera) y se queda a 40 del liderato. Cabra.

Ai Ogura (2º): 8. Carrerón del japonés. El del Trackhouse fue de menos a más y, como Márquez, esperó el momento idóneo para amarrar una meritoria segunda posición. Ante las Ducati y ante Marc, poco ha podido hacer; pero la realidad es que su fin de semana es para enmarcar.

Pecco Bagnaia (3º): 7'5. Una pena porque lo tenía en su mano para ganar. Lideró en Brno hasta que Márquez le adelantó a falta de solo cinco vueltas, pero tampoco pudo aguantar el ataque de Ogura para hacer un 1-2 de Ducati en el podio. Aún así, gran paso adelante en un 2026 complicado para él. Bagnaia sonríe de nuevo.

Fabio Di Giannantonio (4º): 8. Pese a estar perdido durante todo el fin de semana, carrera sólida del piloto italiano. Supo hacerse un hueco en las primeras vueltas y ahí aguantó, luchando con Pedro Acosta durante gran parte de la prueba.

Joan Mir (5º): 8. Resultado más que positivo para el mallorquín de Honda. Inesperado y reconfortante. Como si de un puñetazo sobre la mesa se tratara. Muy buena carrera de Mir, batallando con Pedro Acosta por esa quinta posición. Paso adelante.

Jorge Martín (9º): 6. Tenía una papeleta muy complicada, con una sanción de dos Long Lap por liarla en Hungría. Aún así, buenos puntos de cara al Mundial. Y es que el madrileño sigue segundo en la clasificación y se va de Brno algo más cerca del liderato. Una pena, pero podría haber sido peor.

Pedro Acosta (OUT): 5. Le tenemos que aprobar porque su carrera ha sido correctísima. Parece que tuvo problemas con los neumáticos y las presiones, y eso le hizo perder mucho tiempo. En la última vuelta, su KTM dijo basta y se tuvo que retirar.