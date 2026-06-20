Álex Márquez dice basta en Brno y no disputará ninguna carrera para seguir con su recuperación

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 13:10h.

Álex Márquez, quien había competido en la Q1 clasificando 14º, pone punto y final a su GP de Chequia

Ai Ogura da la sorpresa en Brno, se lleva la 'pole' y Marc Márquez saldrá quinto

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El equipo Gresini Racing ha anunciado este sábado que Álex Márquez no se volverá a subir a la moto en el Gran Premio Chequia, poniendo fin de forma prematura a un fin de semana que suponía su esperado regreso a la competición tras un mes de baja. La decisión llega después de que el piloto español hubiera completado toda la jornada del viernes con buenas sensaciones y lograra clasificarse este sábado en la 14ª posición para la parrilla de salida.

Márquez volvía a subirse a la Ducati después del durísimo accidente sufrido en el GP de Catalunya, en Montmeló, donde se fracturó la clavícula derecha y sufrió una lesión en la vértebra C7, lesiones que le obligaron a perderse las dos citas anteriores del Mundial. Tras recibir el apto médico y completar con éxito su regreso a Brno, el piloto de Cervera y el equipo han optado finalmente por no continuar en el Gran Premio, priorizando su recuperación física. "Álex Márquez, tras consultar con el equipo y Ángel Charte, ha decidido retirarse del resto del Gran Premio, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible", dicta un breve comunicado publicado en la cuenta oficial de 'X'.

Álex Márquez, más a menos en Brno

Pese a la retirada confirmada este sábado, el viernes el balance de Márquez era notablemente optimista. El piloto reconoció que el simple hecho de volver a rodar con una MotoGP ya suponía el mejor entrenamiento posible para recuperar la musculatura tras un mes de inactividad. "Mañana voy a seguir adelante. Estar encima de una MotoGP es el mejor entrenamiento desde el punto de vista muscular. Es verdad que estoy KO, pero ahora tendremos trabajo en el fisio", explicó tras finalizar la jornada, satisfecho por haber respondido mejor de lo esperado.

El español también admitió que todavía debía gestionar el esfuerzo vuelta a vuelta y escuchar constantemente las sensaciones de su cuerpo. "No puedo ir todas las vueltas al 100%, tengo que ir gestionando bastante, pero estamos encima de la moto. Y mucho más cerca de lo que esperaba, porque esperaba estar a segundo y medio o dos. Al final me he encontrado bien. No puedo forzar mucho la moto, pero los tiempos no han salido mal". Márquez ya dejaba claro entonces que no asumiría riesgos innecesarios: "Si hay un momento en que veo que no tiene sentido seguir, y pongo en peligro mi integridad y la de los demás, diré basta. Pero por el momento me siento bien encima de la moto". Apenas 24 horas después, esa prudencia ha terminado imponiéndose con la decisión de abandonar el Gran Premio antes de la 'sprint' y confirmando su ausencia en la carrera de mañana.