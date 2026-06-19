Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 09:48h.

Marc Márquez reconoce estar más fuerte que nunca a nivel físico, pero es cauto respecto al Mundial

Los resultados de Marc Márquez en Brno meten miedo a Aprilia: siempre en el podio salvo una excepción

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Marc Márquez llega al Gran Premio de Chequia en uno de los momentos más positivos de la temporada. El piloto del Ducati aterriza en Brno después de conquistar el Gran Premio de Hungría, un triunfo que confirmó su progresiva recuperación y que reforzó su candidatura al Mundial de MotoGP. Aunque el trazado checo siempre le ha permitido rodar con buenas sensaciones, el español evita lanzar las campanas al vuelo y mantiene un discurso prudente pese al evidente salto adelante que ha dado en las últimas semanas. "El objetivo será tratar de entender día a día dónde estamos", aseguró en la rueda de prensa previa, recordando que en Mugello terminaron "a diez segundos del primer piloto" y que ahora la prioridad pasa por reducir esa diferencia.

Las mejores noticias para Márquez llegan, sobre todo, desde el plano personal. Cuestionado por las palabras de Diogo Moreira, que le definió como "más fuerte que nunca" mentalmente, el nueve veces campeón del mundo no dudó en darle la razón. "Sí, porque de lo contrario habría tirado la toalla. Ahora estoy más fuerte que nunca, porque he tenido que atravesar momentos más difíciles ahora que antes. Todos los momentos difíciles hacen, no que seas mejor, pero sí más fuerte", explicó. Unas declaraciones que reflejan el largo camino recorrido desde las lesiones que marcaron su carrera y que le obligaron a reinventarse para seguir siendo competitivo. Eso sí, también reconoció que todavía le queda margen para recuperar su mejor versión física: "Sería mejor si tuviese mejores condiciones físicas, pero por el momento tengo que ser fuerte a nivel mental para continuar luchando y trabajando".

Con la mirada puesta en Brno y sin pensar en el título

La recuperación, de hecho, continúa siendo una de sus principales preocupaciones. Márquez explicó que su brazo derecho ha cambiado su funcionamiento respecto al inicio de la temporada y que tanto él como su equipo médico están adaptando el trabajo para sacar el máximo rendimiento. "He dado algunos pasos, sobre todo a nivel de gimnasio. Mi brazo funciona de manera distinta y tenemos que reajustarlo todo", señaló. Aun así, las sensaciones han mejorado de forma evidente, hasta el punto de que ya puede ser competitivo desde las primeras vueltas. "Ahora puedo salir y ser rápido desde la primera vuelta, pero tengo que mejorar el tema de la resistencia. El primer objetivo es ir rehabilitando el brazo. La velocidad, como hemos mostrado en Balaton, está ahí", afirmó.

Pese al optimismo que desprenden sus palabras y al impulso que supuso la victoria en Hungría, Márquez insiste en no mirar todavía la clasificación del campeonato. El piloto de Cervera entiende que aún queda mucha temporada por delante y que el verdadero reto pasa por consolidar su recuperación física antes de pensar en el título. Brno, además, es un escenario donde históricamente ha sabido sacar rendimiento y en el que suele sentirse cómodo, aunque esta vez también quiso rebajar las expectativas: "Sobre el papel no es uno de mis circuitos más fuertes, pero es verdad que cada año me siento bien aquí". Su mensaje, sin embargo, deja claro que vuelve a sentirse preparado para luchar con los mejores: la confianza ha regresado, la velocidad también y, sobre todo, su fortaleza mental vuelve a ser una de sus mayores armas.