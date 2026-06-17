Los resultados de Marc Márquez en Brno meten miedo a Aprilia: siempre en el podio salvo una excepción

Alberto Cercós García 17 JUN 2026 - 11:23h.

Marc Márquez llega a uno de sus circuitos talismán tras ganar en Hungría y recuperar la confianza

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Hay circuitos que encajan a la perfección con el estilo de un piloto y Brno siempre ha sido uno de ellos para Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo afronta este fin de semana el Gran Premio de la República Checa reforzado después de su victoria en Hungría y con la sensación de haber dejado definitivamente atrás las secuelas de la última operación. Aunque todavía no ocupa el liderato del Mundial, el piloto de Ducati ha recuperado la confianza y vuelve a un escenario donde históricamente ha sido casi intocable. Sus números en el trazado checo son un serio aviso para Aprilia y para el resto de sus rivales en la lucha por el campeonato, ya que pocas pistas presentan un historial tan favorable para el ilerdense.

Los datos hablan por sí solos. Entre 2013 y 2019, las siete ediciones consecutivas que acogió Brno antes de desaparecer del calendario, Márquez solo se quedó fuera del podio en una ocasión. Fue en 2014, cuando una caída rompió una racha que parecía imposible de detener. En el resto de sus participaciones terminó siempre entre los tres primeros, demostrando una conexión especial con un circuito de curvas rápidas, grandes desniveles y frenadas técnicas que siempre ha favorecido sus virtudes. Pocos pilotos pueden presumir de un nivel de regularidad semejante en un trazado tan exigente.

Vuelta al rueda en Brno

La interrupción llegó en 2020. Márquez no pudo competir en Brno al encontrarse recuperándose de la grave lesión en el húmero sufrida en Jerez, mientras que el Gran Premio de la República Checa desapareció posteriormente del calendario por problemas económicos y organizativos. El Mundial no regresó a Brno hasta la temporada pasada y el español retomó la historia exactamente donde la había dejado: con una victoria que confirmó que el paso del tiempo no había cambiado su idilio con el circuito checo. Ese triunfo reforzó la idea de que Brno sigue siendo uno de sus territorios predilectos.

Con ese contexto, resulta difícil no situar a Márquez entre los grandes favoritos para volver a subir a lo más alto del podio este fin de semana. Su victoria en Hungría confirmó la progresión de un piloto que vuelve a sentirse competitivo físicamente y que afronta la segunda mitad de la temporada dispuesto a pelear por un décimo título mundial. No lidera la clasificación, pero sí atraviesa uno de sus mejores momentos desde que inició el calvario de las lesiones. Y si hay un circuito capaz de impulsar definitivamente su candidatura al campeonato, ese es Brno, donde casi nunca falla y donde sus resultados históricos invitan a pensar que volverá a ser el hombre a batir.