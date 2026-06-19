Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 08:26h.

Álex Márquez logra el 'APTO', se probará en la FP1 de Brno y explica qué siente al volver al Mundial

Los resultados de Marc Márquez en Brno meten miedo a Aprilia: siempre en el podio salvo una excepción

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Poca gente entiende realmente qué hace Álex Márquez en el Gran Premio de Chequia. El piloto español sufrió, hace un mes, una de esas caídas que pueden cambiarte la vida para mal. Una acción al límite que 'solo' se saldó con una lesión en las vertebras y con una fractura en la clavícula derecha. Claramente, el desenlace pudo ser mucho peor. Sin embargo, y tras perderse únicamente el Gran Premio de Italia en Mugello, el pequeño de los hermanos está de vuelta. El del Gresini Racing ha trabajado en su recuperación para poder estar en Brno y cumplir con la hoja de ruta que él mismo se marcó una vez vio el alcance de sus lesiones. Una decisión que la gente no termina de entender: ¿cómo es posible que los pilotos estén tan locos y Álex ya quiera subirse de nuevo a un moto a 300 kilómetros por hora? A fin de cuentas, es su trabajo y su pasión.

"Estoy aquí. No estoy al cien por cien, evidentemente. Al final, venir aquí a mí ya me hace muy, muy feliz. Era algo que, mentalmente, también era importante: venir aquí y sentirme piloto otra vez y volver a estar ahí. No ha sido fácil ver las carreras desde casa. Sinceramente, las miraba porque estaba Marc; si no, no las hubiera mirado. Ha sido un proceso un poquito más largo de lo que me hubiera gustado, pero es verdad que la caída fue fuerte y se tuvieron que respetar muchos tiempos donde no podía hacer prácticamente nada. He mejorado mucho en las últimas semanas, pero ahora será importante ir sesión a sesión, ver cómo es mi condición y ser realista en todo momento", cuenta Márquez desde Brno.

Con el 'APTO' y a probarse en Brno

Uno de los primeros pasos es que Márquez logró el 'OK' para viajar a Brno; otro, que los médicos de MotoGP, le dieran el 'APTO' para al menos disputar la FP1 de este viernes. Una vez termine la sesión, se valorará el estado del piloto. "No sé cómo voy a reaccionar cuando vuelva a subirme a una moto, por eso también estoy aquí. No estoy aquí solo para ver cómo estoy físicamente, sino también mentalmente. Desde el primer momento seguramente me lo quiero tomar todo con mucha calma, poco a poco, con buena letra y ser realista. Ahí veré, pero yo creo que no habrá ningún problema en la parte mental. Es verdad que estar aquí, poder otra vez estar encima de una MotoGP y ponerme a 300km/h, también es importante para mi cabeza", cuenta.

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"Si tienes una caída porque has entrado más rápido en una curva o has abierto gas, muchas veces también te ayuda a decir: 'Vale, la he cagado yo, es lo que hay'. Pero cuando es algo externo, sí que es verdad que a lo mejor muchas veces te puede crear más trauma o más inseguridad, el decir: '¿Qué va a pasar ahora?', cuando tienes uno delante. Eso es lo que hay que entender y ya está. Al final, o lo aceptas o te retiras. Eso es así. Yo lo acepto y por eso estoy aquí", zanja el del Gresini Racing.