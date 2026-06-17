Álex Márquez viajará a Brno para volver a MotoGP solo un mes después de su dura caída en Montmeló

Alberto Cercós García 17 JUN 2026 - 09:31h.

Un mes después de su dura caída en Montmeló, Álex Márquez reaparecerá en MotoGP

Marc Márquez no quiere pensar en ganar el Mundial hasta después del verano: "Ahora mismo significaría demasiado riesgo"

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Como si de un milagro se tratara, Álex Márquez dejó en un superlativo susto una de las caídas más escalofriantes que se recuerdan en MotoGP. Y el milagro es ver al piloto catalán con vida y con 'solo' alguna fractura tanto en las vértebras como en la clavícula derecha. Lo que pasó durante el Gran Premio de Montmeló seguramente se quedará mucho tiempo más en la retina de todo personal o aficionado del Mundial, y es que las imágenes fueron estremecedoras. Sin embargo, lo de estos pilotos es inaudito. Tras un mes desde que ese susto tuviera lugar y Álex Márquez ya está listo para volver a subirse a su moto: Gresini y MotoGP confirman que el catalán viajará a Brno para disputar el Gran Premio de la República Checa.

El 'timming' es el que avanzó ElDesmarque hace varias semanas. La idea del pequeño de los Márquez era, únicamente, perderse el Gran Premio de Mugello. Su recuperación ha estado enfocada en volver para este fin de semana, y así será a falta de un último chequeo médico por parte de los doctores del Mundial. "Tras las últimas revisiones médicas en España, Álex Márquez volará a la República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado APTO. Actualizaciones este jueves directamente desde el Circuito de Brno", posteaban en Gresini este mismo martes. Una declaración de intenciones por parte del piloto, que quiere subirse cuanto antes a la moto.

Del susto a la recuperación: las últimas semanas de Álex Márquez

Cuando Álex Márquez se cayó en Montmeló, todas las alarmas se encendieron. Más allá de ser una imagen espeluznante, la cosa era saber cómo estaba realmente el piloto. Por pocos centímetros las secuelas hubieran sido devastadoras, y finalmente 'solo' se quedaron en una lesión en una vértebra y una fractura de su clavícula derecha. Un mal menor. "Es un proceso de una semana más o menos para que el cuerpo vuelva un poco a la normalidad, de muchos dolores. No es cuándo, sino cómo volveré. El estar preparado al 100%, volver y saber que no tienes ninguna lesión y que puedes dar tu 100% en pista", explicaba el propio Márquez en su canal de YouTube.

Tras varias semanas muy 'focus' en su recuperación, recuperando sensaciones y, sobre todo, recuperando su característica sonrisa, Álex Márquez está de vuelta. Con precaución y sin arriesgar, pero el pequeño de los hermanos ya está preparado para volver a subirse a una moto y ponerse otra vez a 300 kilómetros por hora. Una decisión que llama la atención por la gravedad de lo sucedido y por el poco tiempo que ha pasado; pero la realidad es que estos tíos están hechos de otra pasta.