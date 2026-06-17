Javi Rayo 17 JUN 2026 - 07:06h.

El mercado de pilotos está bloqueado pero Max Vertsappen puede tener la llave para que todo arranque

En vídeo: el espectacular time-lapse de las obras del Madring

Compartir







El baile de pilotos en la parrilla de F1 puede estar a la vuelta de la esquina. Fernando Alonso no es el único piloto que puede cambiar de equipo el próximo año. Aunque Aston Martin quiere que renueve, el piloto asturiano es dueño de su futuro y podría intentar un último cambio de escudería antes de despedirse de la Fórmula 1 de manera definitiva. Si bien Alpine lleva días sonando, ahora emerge otro equipo donde podría acabar el bicampeón del mundo: Mclaren.

Fernando Alonso, ¿a Mclaren?

Carlos Miquel ha desvelado en Cortito y al Pie, el podcast de Roldán Rodríguez que regresar a Mclaren podría estar entre las opciones de Fernando Alonso si decide no renovar con Aston Martin y cambiar de equipo. Aunque el piloto asturiano se tragó la peor etapa de la escudería británica antes de ganar los dos campeonatos del mundo la pasada temporada, Fernando Alonso guarda desde entonces una gran relación con Zak Brown. Es esa amistad la que podría llevarle de vuelta a su exequipo, aunque todo dependería de un efecto dominó donde Max Verstappen sería el primero en mover.

El regreso de Fernando Alonso a Mclaren estaría totalmente vinculado a la salida de Max Verstappen de Red Bull. Si el piloto neerlandés decide salir de la escudería de las bebidas energéticas sería para fichar por Mercedes. A su vez, Oscar Piatri podría salir de Mclaren para coger el asiento libre de Verstappen en Red Bull. Sería entonces cuando se liberaría un hueco en la escudería británica para que Fernando Alonso iniciara una tercera etapa en Mclaren. Una posiUn bilidad remota pero con visos de ser real y que dejaría al bicampeón del mundo en una mejor posición para intentar esa victoria 33, aunque se despediría de las opciones de volver a ser campeón del mundo. Un objetivo que de quedarse en Aston Martin sería una auténtica quimera.