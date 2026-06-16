Fernando Alonso elegirá qué hacer con su futuro: ningún equipo lo hará por él

Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUN 2026 - 10:31h.

El piloto asturiano tiene control absoluto su futuro y tiene que decidir cual va a ser el siguiente paso de su carrera deportiva

Fernando Alonso pone en aviso a Aston Martin y agradece el apoyo de la afición en Montmeló: "Lo mejor del fin de semana"

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Fernando Alonso abandonó Montmeló con más preguntas que respuestas. El Gran Premio de Cataluña volvió a evidenciar la profunda crisis que atraviesa Aston Martin, que sigue sin ser capaz de ofrecer un coche competitivo y que, al menos, no se rompa. Los problemas mecánicos provocaron, de nuevo, el doble abandono de la escudería británica y eso ha hecho que la frustración del piloto asturiano crezca.

Mientras los de Silverstone continúan buscando soluciones para salir del fondo de la parrilla, hay una cuestión que empieza a ser hasta más importante que el rendimiento del AMR26: el futuro de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo finaliza contrato al final de esta temporada y, según ha confirmado el periodista Fabio Marchi de Mundo Deportivo, el ovetense tiene la sartén por el mango. Podrá decidir si marcharse de la F1, seguir con Aston Martin o... ¿Fichar por Alpine?

El verano será clave para que Fernando Alonso tome una decisión

Fernando Alonso ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no tiene prisa por resolver su futuro. A sus 44 años sigue sintiéndose competitivo, pero necesita comprobar que el proyecto de Aston Martin puede ofrecerle algo más que promesas. El español ya ha explicado que aprovechará el parón para analizar su situación y valorar si mantiene la motivación necesaria para seguir compitiendo en el 'gran circo'.

El piloto asturiano concedió una entrevista a Mundo Deportivo este fin de semana y habló sobre su decisión. "Para un piloto es difícil escoger cuándo es el momento de parar si tienes la oportunidad de ello. En mi caso, me guío más por cómo me siento en el coche, cómo disfruto a la hora de pilotar. Estos coches no son los que disfrutas más, por lo que decíamos antes de la unidad de potencia. He conducido cosas más divertidas que los F1 de este año, independientemente del resultado", confesó.

En esa misma entrevista, Alonso asegura que una de las claves para continuar en la Fórmula 1 es sentir que es igual o mejor que sus rivales. "Lo más importante para mí es sentirme competitivo, sentirme rápido. Y eso lo siento. Me siento rápido. Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres, pues intentaré que sea el mejor momento, aunque nunca vas a saber cuál es", aclaró.

Aston Martin se juega la continuidad de Fernando Alonso

La realidad es que Aston Martin se está jugando mucho más que perder a un piloto. Si el paddock ve como una figura del estatus de Fernando Alonso se baja del barco de la escudería británica, puede hacer que el proyecto salte por los aires. La gran baza de los de Silverstone pasa por las mejoras previstas para (algunos dicen antes y otros después) verano. Adrian Newey sigue trabajando en una profunda evolución del AMR26 que cambiará parte de la filosofía del monoplaza verde y Alonso confía en ese plan, pero también ha dejado claro que necesita hechos y no únicamente expectativas.

Los rumores de Fernando Alonso y Alpine

Es por eso que el piloto asturiano tiene la pelota en su tejado. Puede hacer lo que quiera y decidir cuando le apetezca. Si Aston Martin demuestra capacidad para reaccionar mejorando su rendimiento, la continuidad de Alonso en el equipo inglés parece una posibilidad real, pero si la situación no mejora, Alonso podría considerar que ha llegado el momento de poner fin a su trayectoria en la Fórmula 1 y dar el salto a otras competiciones como el Dakar.

Durante el Gran Premio de Cataluña, se ha rumoreado otra posibilidad y es que Flavio Briatore, viejo conocido del ovetense, le 'rescate' de la escudería de Silverstoene para volver a Alpine. El italiano ha sido visto entrando y saliendo del hospitality de Aston Martin en numerosas ocasiones el pasado fin de semana, pero por el momento, solo es un rumor. Fernando Alonso tiene que decidir cual va a ser el siguiente paso de su carrera deportiva más pronto que tarde y parece él es quien tiene la última palabra.