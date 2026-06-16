En vídeo: el espectacular time-lapse de las obras del Madring
La organización del Gran Premio ha compartido cómo han sido las obras del circuito con un video espectacular
Carlos Sainz inaugura Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid: una bandera histórica y un gesto sin superstición
Carlos Sainz ha sido el encargado de estrenar el circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre y que emitirá en abierto Mediaset. El piloto madrileño realizó su primera vuelta en este circuito tan especial para él. Después de casi una década en la Fórmula 1, Carlos podrá disputar una carrera oficial a 20 minutos de donde ha tenido su casa desde niño. En el vídeo superior puedes ver cómo han sido las obras del circuito, pasando por sus trazados más icónicos, incluida La Monumental, la curva peraltada con más grado de inclinación del Mundial de F1.