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En vídeo: el espectacular time-lapse de las obras del Madring

En vídeo: el espectacular time-lapse de las obras del Madring
Las obras del Madring. @madring_oficial
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Carlos Sainz ha sido el encargado de estrenar el circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre y que emitirá en abierto Mediaset. El piloto madrileño realizó su primera vuelta en este circuito tan especial para él. Después de casi una década en la Fórmula 1, Carlos podrá disputar una carrera oficial a 20 minutos de donde ha tenido su casa desde niño. En el vídeo superior puedes ver cómo han sido las obras del circuito, pasando por sus trazados más icónicos, incluida La Monumental, la curva peraltada con más grado de inclinación del Mundial de F1.

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