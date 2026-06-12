Marc Márquez no quiere pensar en ganar el Mundial hasta después del verano

Alberto Cercós García 12 JUN 2026 - 16:07h.

Marc Márquez está en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y repasa, en ElDesmarque, su última victoria en MotoGP

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Marc Márquez es una de las personas más reconocidas que este viernes estará presente en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El piloto catalán de MotoGP no ha querido perderse la cita y ElDesmarque ha podido 'cazarlo' nada más entrar al paddock. Márquez llega a Montmeló tras ganar por primera vez esta temporada, en Balaton Park. Una carrera de domingo que destacó, entre otras cosas, por la batalla que tuvo el propio Marc con Pedro Acosta. Esa lucha se verá, con total seguridad, muchas veces más en 2027 cuando compartan box. El español confiesa que no quiere pensar en el título hasta después del verano ya que no se encuentra aún al 100% físicamente y actualiza el estado de su hermano Álex, quien precisamente dio un importante susto en Montmeló hace escasas semanas.

"Este año tocaba al menos ese puntito de alegría, pero nada, ahora a seguir trabajando y seguir un poquito con esa recuperación de sensaciones para ver si podemos lograr buenos resultados en otros circuitos también. Me gustaría decirte que sí, que pienso en el título, pero de momento vamos a por la recuperación. Y eso marcará después de verano, sobre todo, si podemos luchar por el Mundial o no. Pero ahora mismo ir a por el Mundial significaría demasiado riesgo porque aún no estoy físicamente para ir al ataque. Siempre he sido mucho de ir al ataque, pero de momento toca ir con prudencia e ir mejorando poco a poco", resume Márquez en ElDesmarque recordando su victoria en Hungría y que está a 72 puntos del líder Marco Bezzecchi.

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Marc Márquez da buenas noticias sobre su hermano Álex

Con el Mundial de MotoGP parado hasta la próxima semana en República Checa y con las mejores sensaciones posibles por parte de Marc, las miradas se van claramente al estado de Álex Márquez. El pequeño de los hermanos sufrió una espeluznante caída, precisamente, en Montmeló. Hace escasas semanas que era MotoGP la que visitaba el trazado catalán y el piloto del Gresini Racing tuvo una suerte mayúscula. Pese a lesionarse una vertebra y fracturarse la clavícula derecha, Márquez salió con vida de una caída muy dura.

Marc lo vivió todo desde la distancia. Por suerte, todo quedó en un tremendo susto y la vuelta del pequeño de los hermanos está cada vez más cerca. "Álex está mejor. Por suerte ya está con una sonrisa en la cara, cada vez se encuentra mejor y creo que pronto, si sigue la recuperación en progresión ascendente, que es lo importante, lo veremos en pista", actualiza Marc sobre el estado de su hermano.