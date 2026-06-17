El coche más exclusivo que Fernando Alonso luce por Mónaco: solo hay 20 unidades de este Mercedes CLK-GTR

Alberto Cercós García 17 JUN 2026 - 13:26h.

Fernando Alonso sigue luciendo sus superdeportivos por Mónaco, en esta ocasión conduce un exclusivo Mercedes CLK-GTR

En vídeo: el espectacular time-lapse de las obras del Madring

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Fernando Alonso atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada en la Fórmula 1. El piloto asturiano volvió a sufrir en el Gran Premio de Barcelona disputado en Montmeló, donde Aston Martin confirmó que continúa muy lejos de sus rivales. El bicampeón del mundo no escondió su frustración tras un fin de semana para olvidar, marcado por los problemas mecánicos y la falta de competitividad de un monoplaza que sigue sin dar el salto esperado pese a la llegada del nuevo reglamento técnico.

Lejos de los circuitos, sin embargo, Alonso disfruta de una de sus grandes pasiones: los coches de colección. El español, residente en Mónaco desde hace años, posee un impresionante garaje repleto de deportivos y modelos históricos de enorme valor, muchos de los cuales no duda en utilizar por las calles del Principado. La última prueba ha llegado gracias a un vídeo viral publicado en redes sociales, donde se le puede ver conduciendo uno de los automóviles más exclusivos jamás fabricados: un Mercedes CLK-GTR, una auténtica pieza de museo que apenas puede verse en circulación y que volvió a captar todas las miradas entre los aficionados al motor.

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Los detalles del Mercedes CLK-GTR de Fernando Alonso

El Mercedes CLK-GTR nació a finales de los años 90 como la versión homologada para carretera del coche con el que la marca alemana competía en el Campeonato FIA GT. Su espectacular diseño apenas difiere del modelo de competición y esconde un impresionante motor V12 atmosférico de 6,9 litros capaz de desarrollar alrededor de 612 caballos de potencia. Construido sobre un monocasco de fibra de carbono y equipado con una caja secuencial de seis velocidades, este superdeportivo acelera de 0 a 100 km/h en poco más de tres segundos y supera con facilidad los 340 km/h de velocidad máxima, cifras extraordinarias incluso casi tres décadas después de su lanzamiento.

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Pero si hay algo que convierte al CLK-GTR en una auténtica joya es su exclusividad. Mercedes fabricó una producción extremadamente limitada para cumplir con la homologación del campeonato, por lo que apenas existen una veintena de unidades de esta codiciada versión en el mercado según algunas fuentes, lo que ha disparado su cotización con el paso de los años. Si en su lanzamiento ya costaba cerca de dos millones de euros, hoy los ejemplares que salen a subasta alcanzan con facilidad cifras superiores a los 10 millones e incluso rozan los 15 millones de euros. Un automóvil reservado para un grupo muy reducido de coleccionistas y que Fernando Alonso puede presumir de conducir con total naturalidad por las calles de Mónaco.