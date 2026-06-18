La revolucionaria idea de Carlos Sainz para cambiar la Fórmula 1

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 12:49h.

El piloto madrileño ha desvelado una propuesta innovadora que cambiaría por completo la Fórmula 1

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Carlos Sainz lleva más de una década compitiendo en la Fórmula 1 y conoce mejor que nadie una de las grandes realidades de este deporte: el talento no siempre es suficiente para conquistar un Mundial. A diferencia de otras disciplinas, el rendimiento de un piloto depende en gran medida del monoplaza que tenga entre manos. Por ello, el madrileño ha sorprendido a todos en una entrevista con Fabio Marchi para Mundo Deportivo al plantear una propuesta radical que transformaría por completo la competición. El actual piloto de Williams, centrado en liderar el proyecto de reconstrucción de la escudería británica, reflexionó sobre cómo sería la Fórmula 1 ideal para él y sus declaraciones han sido llamativas.

Un campeonato en el que todos los pilotos conduzcan todos los coches

Carlos Sainz plantea un modelo completamente distinto al actual. En su propuesta, los pilotos dejarían de estar vinculados permanentemente a una escudería y pasarían a competir con todos los monoplazas de la parrilla a lo largo de la temporada. La idea consistiría en que cada piloto disputase varias carreras con cada equipo. De esta manera, todos tendrían exactamente las mismas herramientas para luchar por el título y las diferencias entre pilotos podrían evaluarse de una forma mucho más directa.

"Yo tendría mi oportunidad de hacer dos carreras con Williams, dos con Mercedes, dos con Ferrari... todos los pilotos tendríamos exactamente la misma oportunidad de ganar el Mundial. Eso haría el campeonato mundial de pilotos y luego lo que puntúas tú para esa marca es el campeonato de constructores", explicó el español.

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Separar el mundial de pilotos del campeonato de constructores

La propuesta también modificaría el papel de las escuderías dentro de la competición. Según la visión de Sainz, los pilotos competirían por un Mundial individual mientras que los puntos obtenidos seguirían contabilizando para las marcas en el campeonato de constructores. De esta forma, se establecería una separación total entre el éxito del piloto y el potencial de cada equipo. El madrileño considera que el sistema permitiría identificar con mayor precisión quién es realmente el mejor piloto de la parrilla en cada temporada. “Sería un campeonato real de pilotos y un campeonato real de marcas”, aseguró.

Una idea imposible, pero que reabre el debate sobre la evolución de la Fórmula 1

El propio Sainz reconoce que se trata de una propuesta prácticamente irrealizable. Los contratos, los intereses comerciales de las escuderías y la propia estructura de la Fórmula 1 hacen imposible imaginar un escenario de este tipo en el corto plazo. Sin embargo, sus palabras vuelven a poner sobre la mesa un debate recurrente dentro del paddock: hasta qué punto los títulos reflejan el verdadero nivel de los pilotos.

El español defendió que las trayectorias deportivas deben analizarse teniendo en cuenta el coche disponible en cada etapa y no únicamente el número de victorias o campeonatos conseguidos. Por eso, aunque su idea nunca llegue a aplicarse, la reflexión de Sainz sirve para cuestionar uno de los pilares históricos de la Fórmula 1. Una categoría en la que el piloto marca diferencias, pero donde el monoplaza sigue siendo, en muchas ocasiones, el factor decisivo para alcanzar la gloria.