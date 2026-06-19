Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 12:23h.

Ya es oficial: llega el 'Pacto de la Concordia' a MotoGP y hay luz verde para oficializar los movimientos de cara al 2027

Así ha conseguido Álex Márquez recuperarse a tiempo para estar en Brno: "Seguimos paso a paso"

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MotoGP ha desbloqueado una de las negociaciones más trascendentes de los últimos años. Los cinco fabricantes —Ducati, Aprilia, Honda, KTM y Yamaha— y MotoGP Sports Entertainment Group, la empresa que gestiona el campeonato, han alcanzado un acuerdo para el nuevo 'Pacto de la Concordia', el contrato que regulará las relaciones comerciales y deportivas entre las partes a partir de 2027. El documento, que tendrá una vigencia inicial hasta 2031 (con opción de extenderse hasta 2036), garantiza la estabilidad del campeonato en el inicio de una nueva era marcada por la entrada del reglamento técnico de las motos de 850cc y la nueva etapa bajo el paraguas de Liberty Media.

El pacto pone fin a más de un año de intensas negociaciones, en las que el principal punto de fricción fue el reparto de los ingresos comerciales. Los fabricantes aspiraban a un modelo similar al de la Fórmula 1, con una participación porcentual en los beneficios del campeonato, mientras que el promotor defendía mantener un sistema de cantidades fijas. Finalmente, el acuerdo ha llegado mediante una fórmula de retribución estable para los participantes, desbloqueando además otros asuntos pendientes como la planificación deportiva y el mercado de pilotos de cara a 2027. La oficialización del 'Pacto de la Concordia' supone un paso decisivo para asegurar el futuro de MotoGP y ofrecer un marco de estabilidad a equipos, constructores y organizadores durante la próxima década.

Así será, previsiblemente, la parrilla de MotoGP 2027

Con el pacto cerrado, firmado y oficializado, llega el momento que todo el mundo estaba esperando. Y es que son muchos los meses en los que los rumores han protagonizado infinidad de noticias. Desde fichajes, hasta renovaciones. Ahora, con este paso adelante realizado por parte de los constructores y del propio campeonato, todos los anuncios respecto al 2027 se empezarán a dar. Sin embargo, muchos de esos movimientos ya se saben con certeza y uno se puede hacer una idea de cómo quedará la parrilla del curso que viene.

Aprilia : Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia.

: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia. Ducati : Marc Márquez y Pedro Acosta.

: Marc Márquez y Pedro Acosta. Gresini Racing : Dani Holgado y Joan Mir.

: Dani Holgado y Joan Mir. Honda : ¿David Alonso? y Fabio Quartararo.

: ¿David Alonso? y Fabio Quartararo. KTM : Álex Márquez y Fabio Di Gianntonio.

: Álex Márquez y Fabio Di Gianntonio. LCR : Diogo Moreira y Johann Zarco.

: Diogo Moreira y Johann Zarco. Pramac Yamaha : Izan Guevara y Toprak Razgatlioglu.

: Izan Guevara y Toprak Razgatlioglu. Tech3 : ¿Enea Bastianini? y ¿Maverick Viñales?.

: ¿Enea Bastianini? y ¿Maverick Viñales?. Trackhouse : Raúl Fernández y ¿Senna Agius?

: Raúl Fernández y ¿Senna Agius? VR46 : Fermín Aldeguer y ¿Nicolo Bulega?

: Fermín Aldeguer y ¿Nicolo Bulega? Yamaha: Ai Ogura y Jorge Martín.

Nombres como Álex Rins, Jack Miller o Luca Marini tienen un futuro complicado en MotoGP. Por otro lado, otros como Manu González, líder de Moto2, apura sus opciones para tener un hueco en la parrilla de la temporada que viene. Pese a que varios movimientos son muy claros; otros, como el del piloto madrileño, tienen aún mucho recorrido por delante.