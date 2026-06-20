Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 11:42h.

Ai Ogura marca un tiempazo para lograr su primera 'pole' en MotoGP, con Di Giannantonio y Bezzecchi en primera línea

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Salta la sorpresa en el Gran Premio de Chequia, con un Ai Ogura que ha reventado el cronómetro para lograr su primera 'pole' en el Mundial de MotoGP. El piloto japonés del Trackhouse, equipo satélite de Aprilia, se ha sacado una vuelta de la chistera que nadie se esperaba. Ya no solo ha dejado el récord de la pista en un tiempo no apto para cualquier piloto, sino que ha marcado la diferencia en todo momento corroborando no ser una especie de suerte a una sola vuelta. Ogura se coloca en la posición más privilegiada de la parrilla de salida y, automáticamente, se convierte en el máximo favorito para luchar por la 'sprint' y por la carrera.

Junto al japonés saldrán, en primera línea, Fabio Di Giannantonio y Pecco Baganaia. A fin de cuentas, Ducati parece haber dado un importante paso adelante. Las motos de Noale empiezan a plantar cara a las Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, pero con muchas dificultades. En cuanto a Marc Márquez, el catalán ha clasificado en quinta posición. Una segunda fila que no es ni buena ni mala, y que le permitirá estar en la lucha por el podio y la victoria si hace una salida acorde a las expectativas.

"He conseguido ser un poco más rápido. Estoy haciendo mi trabajo, como en el resto de carreras, pero esta vez lo hemos cuadrado. He visto algunos pilotos con muy buen ritmo en algunas partes del circuito. Sin duda se puede pensar en el triunfo, pero el objetivo es estar en el podio en las dos carreras, y si los conseguimos, nos daremos por satisfechos", cuenta el propio Ogura tras lograr la 'pole' en Brno.

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