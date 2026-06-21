Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 12:14h.

Marco Bezzecchi no correrá el GP de Brno por la ejemplar sanción que MotoGP le ha impuesto

Álex Márquez dice basta en Brno y no disputará ninguna carrera para seguir con su recuperación

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Marco Bezzecchi cerró este sábado uno de los episodios más contundentes del actual Mundial de MotoGP. El piloto italiano se fue al suelo durante la 'sprint' del Gran Premio Chequia. Un cero que, sumado al podio de Marc Márquez y a los puntos sumados por otros rivales como Fabio Di Giannantonio o Jorge Martín, deja el Mundial más apretado. Pero más allá de lo puramente deportivo, el piloto de Aprilia dejó una imagen que nunca más se tiene que repetir: una agresión a uno de los comisarios del circuito. La reacción por parte de MotoGP, al ver las imágenes, ha sido tremendamente contundente. Y es que Bezzecchi, quien sigue liderando el Mundial, ha sido sancionado sin disputar la carrera de este domingo. Una sanción sin precedentes que Aprilia intentó revocar pero al ver ellos también la crudeza de las imágenes... prefirieron aceptarla.

Todo pasó cuando Bezzecchi se cayó en la 'sprint'. Rodaba en quinta posición y, sin tener un fin de semana sencillo para sus intereses, aguantaba las embestidas de Jorge Martín. Sin embargo, en una de las curvas más agresivas del trazado checo, la dirección delantero de la Aprilia se cerró y no pudo evitar terminar en la grava. Rápidamente, como pasa en cualquier circuito y con cualquier caída, varios comisarios de pista salieron para llevarse la moto lo más rápido posible. Uno de ellos tocó sin querer el acelerador de la Aprilia, un error que pudo terminar de la peor manera posible. Pero ese error, que Bezzecchi vio en seguida, no puede terminar nunca con el italiano agrediendo hasta en dos ocasiones al 'Marshall'. La reacción de Marco fue inadmisible en cualquier contexto.

De la reacción a las lágrimas de Bezzecchi

Con la sanción puesta y aceptada por Bezzecchi, la tarde del sábado no debió se fácil para él. A fin de cuentas, el italiano se está jugando el Mundial de MotoGP y en ningún caso se trata de un piloto agresivo. Nunca, en sus años en el Mundial, se había visto a un Bezzecchi tan enfadado. Aún así, la justificación es inexistente: la violencia, en un deporte como el de MotoGP, está totalmente condenada.

Este mismo domingo, y asumiendo que no se pondrá el mono para disputar la carrera en Brno, Bezzecchi no ha dudado en ir a la zona donde se cayó en la 'sprint' para pedir disculpas al comisario que recibió las dos bofetadas por su parte. En ese momento, las cámaras de MotoGP han captado a un Bezzecchi llorando y arrepentido, abrazando al comisario en repetidas ocasiones y visiblemente emocionado. Una situación que confirma su arrepentimiento tras lo sucedido.

Una sanción ejemplar que revive el Mundial

Pero esto sigue y con Bezzecchi 'OUT' para la carrera de este domingo, el Mundial coge un tinte muy interesante. Todos los focos están puestos en un Marc Márquez que llega tras arrasar en Hungría y con la intención de seguir con la buena dinámica. Sumando, estará más cerca del liderato, así como otros rivales de Bezzecchi como Martín, Di Giannantonio o Pedro Acosta.

Todos ellos intentarán sumar los máximos puntos posibles para acercarse a Bezzecchi en la clasificación general, para apretar la distancia y para dejar un contexto más emocionante si cabe para las próximas carreras.