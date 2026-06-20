Pecco Bagnaia vuelve a ganar una 'sprint', con podio de Marc Márquez y KO de Marco Bezzecchi

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 15:40h.

Pecco Bagnaia gana ocho meses después y Marc Márquez sube al podio en la 'sprint' de Brno

Marc Márquez avisa a sus rivales en la lucha por el Mundial de MotoGP: "Estoy más fuerte que nunca"

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Pecco Bagnaia vuelve a sonreír, y lo hace desde lo más alto del podio de la 'sprint'. El piloto italiano gana por primera vez en este 2026 y lo hace de la manera más contundente posible. Tras una excepcional salida, Bagnaia supo mantener la distancia con Ai Ogura, Marc Márquez y Fabio Di Gianntonio. En ningún momento se puso nervioso y siempre estuvo con una calma soberbia. Ni los inquietantes ataques del japonés ni la presión de Márquez le hicieron efecto. Bagnaia, que no ganaba una 'sprint' desde el 25 de octubre del curso 2025 en Malasia, vuelve a la senda del triunfo y lanza un claro mensaje a Ducati.

Por atrás, Ogura ha cumplido con nota una jornada superlativa para él. En clasificación demostró tener un ritmo impresionante y en carrera, sin presión alguna, cumplió las expectativas luchando por la victoria hasta la última vuelta. Por su parte, Marc Márquez tiró de inteligencia. A pocas vueltas del final, el catalán veía posible el hecho de ganar. Se acercaba con peligro tanto a Ogura como a Bagnaia. Pero... ¿pensó en el Mundial?

Marc Márquez 'aprovecha' la caída de Marco Bezzecchi

A fin de cuentas, en ese momento, Márquez ya le estaba recortando puntos a Marco Bezzecchi. Pero tras el KO del italiano a pocas vueltas del final, la tercera posición de Marc era aún más importante. Solo son siete puntos menos que hay entre ambos, y otros como Jorge Martín o el mencionado Di Giannantonio también 'celebran' el cero de Bezzecchi, pero lo importante para los intereses de Márquez es que la tendencia de Aprilia parece estar cambiando.

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"Estoy contento con el tercer puesto, hemos dado con la opción correcta. Ducati ha hecho un buen trabajo y mañana intentaremos mejorar para la carrera larga", destaca el propio Márquez nada más bajarse de la moto y antes de celebrar por todo lo alto su tercera posición en Brno. Mañana, los mismos protagonistas, intentarán repetir la hazaña. Esta vez, eso sí, al doble de vueltas y con una exigencia física mayor. Algo determinante para el mayor de los Márquez, quien ha llegado a Chequia sin estar 100% recuperado de su última intervención.

Así ha terminado la 'sprint' en Brno