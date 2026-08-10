Oficial: Ronald Araujo, cedido al Liverpool con una cláusula de compra astronómica

El central jugará en Anfield durante la próxima temporada

El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran Torres: la cifra que frena el acuerdo

Compartir







Ya es oficial: Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool FC. Tanto el club inglés como el FC Barcelona han confirmado este lunes una operación beneficiosa para las tres partes, al menos a priori. El charrúa firma con el cuadro inglés hasta junio de 2027, pero en Anfield se guardarán una opción de compra en caso de que su rendimiento sea satisfactorio.

"Hemos acordado un acuerdo para fichar a Ronald Araujo en préstamo desde el FC Barcelona para la temporada 2026-27, sujeto a una solicitud exitosa de permiso de trabajo y autorización internacional", ha anunciado el Liverpool, mientras que el Barça deseaba "mucha suerte" al central uruguayo.

PUEDE INTERESARTE Lautaro Martínez, el plan B del Barcelona ante la negativa por Julián Álvarez

La cláusula del Liverpool con Ronald Araujo

Como suele ser habitual en estos casos, ninguno de los dos clubes ha dado las cifras de la operación, que se presenta positiva para las tres partes. El Liverpool consigue la cesión de un internacional por Uruguay a cambio de pagar al completo su ficha, que ronda los 16 millones de euros brutos.

PUEDE INTERESARTE Rodri Hernández desconecta en Ibiza mientras el Barça ya tiene la segunda oferta para su fichaje

El Barça, por su parte, se ahorrará la ficha de un central que ocupaba casi el último lugar en la línea de rotación de Hansi Flick, condicionado por su bajo rendimiento y sus problemas mentales durante el pasado curso. Unos problemas que le obligaron a parar durante varias semanas entre diciembre y enero, lo que invita a pensar que este cambio de aires vendrá bien al propio futbolista.

Además, el Liverpool tendrá una opción de compra de 55 millones de euros que podrá ejecutar de forma unilateral en caso de que el rendimiento del central sea óptimo, cifra muy superior a los 20 millones de valor de mercado actual, según Transfermarkt. Si no es así, Araujo regresaría el próximo verano al Camp Nou, ya que tiene contrato con el Barça nada menos que hasta 2031.