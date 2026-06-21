Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 15:41h.

Marc Márquez gana por segunda vez en este 2026 y se queda a 40 puntos del liderato

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Las palabras de Marc Márquez dejan una sensación difícil de esconder. El piloto insiste en rebajar las expectativas y en recordar que todavía arrastra limitaciones físicas, pero su discurso ya no suena al de alguien que únicamente piensa en recuperar sensaciones. Después de una victoria en Brno de enorme desgaste en un circuito de derechas, uno de los escenarios donde más dudas tenía, el nueve veces campeón del mundo reconoce que la situación en el campeonato ha cambiado. "Estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sin estar listo, pues estar a 40 puntos, algo querrá decir", afirma en DAZN con una sonrisa que reflejaba mucho más optimismo del que sus palabras querían transmitir.

Márquez explica que el triunfo no llegó por un exceso de agresividad, sino por una combinación de ritmo, paciencia y estrategia. "Más que arriesgar, ya desde los entrenos de ayer el ritmo era bueno", señala, recordando que desde el viernes ya se había visto entre los pilotos más competitivos. Tras superar a Ai Ogura en una maniobra complicada, esperó el momento adecuado para lanzar el ataque sobre Pecco Bagnaia. "No sabía si esperar, pero he confiado en que llegaría. Se me han hecho seis vueltas muy largas al final, y más teniendo a Ogura, que sabemos el final de carrera que tiene". El de Cervera celebró especialmente el triunfo por haberse producido en "un circuito de derechas", un tipo de trazado que todavía considera un examen para comprobar su verdadero estado físico.

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De 102 a 40 puntos: la remontada que está haciendo Marc Márquez

Pese a la euforia de la victoria, Márquez quiso mantener la prudencia al hablar de los próximos Grandes Premios. Su hoja de ruta sigue siendo la misma: Assen y Sachsenring antes de hacer un balance definitivo. "Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Evidentemente, en Alemania tocará atacar. Pasaré el verano y, a partir del verano, a ver cómo volvemos y ahí diré: estoy listo, no estoy listo o veremos", explica. Sin embargo, el simple hecho de verse a solo 40 puntos del liderato cuando todavía considera que no está al 100% alimenta inevitablemente las expectativas de cara a la segunda mitad del campeonato.

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El propio Márquez reconoce que todavía debe pilotar de una forma distinta a la que le gustaría. "Tengo que estar más concentrado que nunca, tirar más de coco que de físico", admite, después de explicar que incluso las dos caídas sufridas el viernes le sirvieron para entender mejor los límites de la moto y gestionar las carreras del fin de semana. Poco a poco siente que vuelve a acercarse a su estilo de pilotaje y que empieza a disfrutar encima de la moto. "Ojalá en la segunda parte de temporada pueda tirar a tope", desea. Mientras tanto, sigue evitando proclamarse candidato al Mundial, aunque su mensaje deja entrever una realidad evidente: si todavía no se considera preparado y ya está a solo 40 puntos del liderato, la pelea por el título ha dejado de ser una posibilidad remota para convertirse en un objetivo perfectamente alcanzable.