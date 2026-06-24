El espectacular adelantamiento de Álex Palou para remontar y ser aún más líder de la IndyCar

Alberto Cercós García 24 JUN 2026 - 14:08h.

Álex Palou vuelve a demostrar por qué es el referente en la IndyCar

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Álex Palou volvió a demostrar por qué lidera la IndyCar pese a no poder convertir la 'pole' en una nueva victoria. El piloto español terminó quinto en el exigente circuito de Road America, en Elkhart Lake, después de una carrera tan accidentada como espectacular. Palou partía desde la primera posición y parecía tener el ritmo suficiente para luchar por el triunfo, pero un error durante la prueba le hizo perder varias posiciones y le obligó a afrontar una remontada en uno de los trazados más rápidos y técnicos del calendario.

Lejos de venirse abajo, el vigente campeón reaccionó con la sangre fría que le caracteriza. Aprovechó el excelente comportamiento de su monoplaza y una estrategia acertada para recuperar terreno en un pelotón muy igualado, en el que adelantar no resulta sencillo. Su capacidad para mantener un ritmo constante en las tandas largas le permitió volver a situarse en la pelea por las primeras posiciones y minimizar los daños en una jornada que, por momentos, parecía destinada a complicarse mucho más de lo previsto.

Álex Palou, satisfecho al terminar quinto en el Road America

Uno de los momentos más destacados de la carrera llegó con una maniobra que resume perfectamente el talento del español. En una rápida sucesión de curvas enlazadas, Palou se lanzó al ataque por el exterior, manteniendo el coche con absoluta precisión antes de completar un adelantamiento de enorme dificultad. La acción, ejecutada con decisión y limpieza, levantó a los aficionados de sus asientos y volvió a poner de manifiesto la confianza con la que compite esta temporada. No fue la única maniobra de mérito, pero sí una de las más llamativas de una remontada construida a base de determinación y valentía.

Aunque el quinto puesto supo a poco después de haber salido desde la 'pole', el balance final sigue siendo positivo para Palou. En un campeonato tan competitivo como la IndyCar, limitar las pérdidas en un día complicado resulta casi tan importante como ganar. El catalán volvió a sumar un resultado sólido que refuerza sus aspiraciones al título y dejó claro que, incluso cuando las circunstancias se tuercen, sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla. Su capacidad para transformar un error en una actuación repleta de adelantamientos espectaculares confirma que continúa siendo la gran referencia del campeonato.