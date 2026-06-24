Pecco Bagnaia se despide de Ducati y le abre la puerta a Pedro Acosta: será el nuevo compañero de Marc Márquez

Alberto Cercós García 24 JUN 2026 - 12:34h.

Ducati y Pecco Bagnaia anuncian otro secreto a voces: separan sus caminos al término de esta temporada

Qué supone la renovación de Marc Márquez y cómo puede afectar a la parrilla de MotoGP

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Pecco Bagnaia ya es historia de Ducati. La escudería de Borgo Panigale ha confirmado este miércoles la salida del bicampeón del mundo, poniendo fin a una de las etapas más exitosas de su historia reciente. El italiano se despide después de ocho temporadas en las que se convirtió en el gran referente del proyecto, conquistando dos títulos mundiales de MotoGP, sumando 31 victorias, 63 podios y 28 poles, además de dos subcampeonatos. Un legado que devuelve a Ducati a la cima del motociclismo y que el propio piloto italiano quiso resumir en una emotiva carta de despedida dirigida a la fábrica con la que alcanzó la gloria. "Tú eras mi sueño y te has convertido en la realidad más maravillosa que he conocido", escribe Bagnaia.

El mensaje de Bagnaia refleja el vínculo que siempre ha mantenido con Ducati, aunque también deja entrever el desgaste vivido durante el último curso. "La temporada pasada fue difícil vernos cara a cara; chocamos más de lo que nos hubiera gustado y algo empezó a cambiar", admite Pecco, quien asegura sentir "la necesidad de empezar de nuevo con un nuevo desafío". Pese a ello, el piloto quiso cerrar su etapa con un mensaje cargado de cariño hacia la marca italiana: "Eres parte de mí, y siempre lo serás. Te quiero". Una despedida que pone punto final a una relación que cambió la historia reciente de Ducati y que será recordada como una de las asociaciones más exitosas de la era moderna de MotoGP.

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Pedro Acosta, el siguiente paso de Ducati

La salida de Bagnaia abre una nueva etapa en Ducati, que pasa definitivamente a construirse alrededor de Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo se convertirá en el líder absoluto del proyecto de Borgo Panigale después de una primera temporada en la que volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes referentes de la parrilla. La fábrica italiana confía en que el español continúe ampliando el dominio mostrado en los últimos años y mantenga a Ducati como la referencia técnica y deportiva del campeonato. Mientras tanto, Bagnaia pondrá rumbo, salvo giro inesperado, a Aprilia, donde todo apunta a que compartirá garaje con su gran amigo Marco Bezzecchi en un proyecto que aspira a dar un salto definitivo.

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Y aunque todavía no existe confirmación oficial, el sustituto de Bagnaia parece tener nombre y apellidos: Pedro Acosta. El murciano es el gran favorito para dar el salto al equipo oficial de Ducati y formar una de las parejas más potentes de la historia reciente junto a Marc Márquez. Su talento, velocidad y capacidad de adaptación le convierten en la apuesta natural para ocupar el hueco que deja el bicampeón italiano, en un movimiento que supondría otro terremoto en el mercado de MotoGP. Si finalmente se confirma, Ducati iniciará un nuevo ciclo con Márquez como líder consolidado y Acosta como la gran apuesta de futuro, mientras Bagnaia intentará escribir un nuevo capítulo de su carrera en Aprilia.