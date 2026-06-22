Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUN 2026 - 11:06h.

La canción es del histórico dúo argentino 'Miranda!'

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Fernando Alonso se ha pasado a la actuación. El piloto asturiano, que sigue sin decidir para que escudería correrá el año que viene, ha aparcado la Fórmula 1 y ha hecho un 'cameo' en el videoclip de la canción oficial de La Vuelta a España 2026. El tema se llama 'Despierto amándote' y es del histórico dúo argentino 'Miranda!'. El de Oviedo sale durante algunos segundos en el vídeo y lo hace en Montecarlo, donde reside y ha sido visto paseándose con numerosos coches de lujo en los fines de semana en los que no ha habido carrera.

Fernando Alonso hace un 'cameo' en el videoclip de la canción oficial de La Vuelta 2026

El videoclip ocurre, de manera ficticia, en el Principado de Mónaco ya que La Vuelta a España 2026, que comienza el próximo sábado 22 de agosto y finaliza el 13 de septiembre, arranca desde Montecarlo. La carrera de este año está compuesta de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.275 km. La organización de La Vuelta ha elegido al dúo argentino 'Miranda!' para la canción oficial de esta Vuelta y en el videoclip, Fernando Alonso ha sido la única celebridad en aparecer.

Es poco habitual ver al piloto asturiano involucrado en este tipo de iniciativas alejadas de los circuitos y eso ha hecho que sus fans se hayan sorprendido. Lo cierto es que Alonso se ha declarado aficionado al ciclismo en numerosas ocasiones. Lo utiliza como preparación para sus rutinas de entrenamientos y durante las pretemporadas suele compartir en sus redes sociales rutas en bicicleta de grandes cantidades de kilómetros. El futuro del de Aston Martin es uno de los temas más candentes en el mundo de la Fórmula 1 y, pese a ello, el ovetense ha aparcado los rumores y ha hecho este divertido cameo.