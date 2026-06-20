La pareja de Tadej Pogacar sufre una espeluznante caída en el Tour de Suiza Women

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUN 2026 - 16:51h.

Urska Zigart sufre una fractura de mandíbula

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El Tour de Suiza Women h vivido uno de los momentos más escalofriantes de la temporada de ciclismo femenino durante la segunda etapa de la prueba. La eslovena Urska Zigart, pareja del ciclista Tadej Pogacar, se vio involucrada en una grave caída que obligó a detener la competición durante varios minutos y requirió asistencia médica inmediata. Las imágenes del accidente, difundidas posteriormente por usuarios en redes sociales y medios especializados, muestran la dureza del impacto y como varias competidoras pasan por encima de la ciclista.

Urska Zigart sufre una fractura de mandíbula

El accidente ha ocurrido justo al pasar la pancarta del último kilómetro en Locarno, la que es la segunda etapa del Tour de Suiza femenino. La eslovena, a más de dos minutos de la cabeza en ese momento, se ha visto envuelta en una espeluznante caída cuando iba rodeada de otras competidoras. La corredora se desequilibró y cayó directamente hacia al asfalto con su rostro. Además, varias de las otras ciclistas que también se cayeron no pudieron evitar atropellarla ya que el grupo era numeroso. Antes de ser trasladada al hospital para pasar más pruebas, fue atendida por el equipo médico de la carrera de manera inmediata.

El parte médico que ha publicado el equipo AG Insurance-Soudal Pro Cycling Team explica que Zigart sufre una rotura en una zona de su rostro. "Tras varias evaluaciones médicas, a Urska se le diagnosticó una fractura de mandíbula. Afortunadamente, no se detectaron otras lesiones durante los exámenes. El personal médico del equipo está evaluando los pasos a seguir para garantizar que Urska reciba el mejor tratamiento y recuperación posible. En este momento, nuestra prioridad es su salud y bienestar. Agradecemos al equipo médico de la carrera, al personal del hospital y a todos los que han enviado mensajes de apoyo tras el incidente. Se proporcionarán más actualizaciones cuando sea oportuno", concluía el comunicado.