Qué se sabe y cómo es el maillot con airbag que pretende revolucionar el ciclismo

Alberto Cercós García 10 ABR 2026 - 15:55h.

Una empresa francesa crea un airbag para ciclista que puede revolucionar el deporte

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El mundo de la carretera evoluciona en todos los aspectos posibles, ya sea para la alta competición o en la práctica diaria. En este caso, el mundo del ciclismo puede estar a las puertas de una herramienta clave para la seguridad. Por desgracia, son muchas las caídas que se ven en diferentes competiciones ciclistas. Y todas ellas son de carácter grave. Una caída en un pelotón, sobre el asfalto y a una velocidad considerable puede ser fatal para el deportista. Es por ello que una empresa francesa ha desarrollado el primer airbag para ciclista. Algo que ya se introdujo en el Mundial de MotoGP hace años y que se activa cuando el piloto se cae; pues bien, ahora en el mundo de los ciclistas también van a poder sentirse algo más seguros.

Los datos hablan por sí solos. A nivel del WorldTour, las caídas y las lesiones siguen siendo un problema a radicar. Tanto es así que un 20% de los ciclistas sufren algún tipo de fractura cada temporada. Algo gravísimo. Pero hay más: en el último lustro se han registrado casi 1.500 fracturas dentro de la competición profesional. Ante esta situación, VAN RYSEL ha apostado por coger las riendas y desarrollar un mallot con un airbag integrado. El objetivo no es otro que reducir las lesiones en las zonas más importantes (el núcleo central, la zona cervical y la línea espinal) y que más sufren un impacto.

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La protección de los ciclistas, clave

Jocelyn Bar, Product Manager en VAN RYSEL, lo tiene claro. "Detrás de cada dorsal hay un ser humano y, lamentablemente, todavía se acepta ampliamente que un ciclista puede perderlo todo en una fracción de segundo debido a una caída. En VAN RYSEL, este es un hecho que ya no queremos aceptar. Lo que los cascos representaban hace 20 años, creemos que AIRBAG puede representarlo hoy. Pero ahora miramos más allá de la cabeza: necesitamos proteger la mayor parte posible del cuerpo", cuenta.

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Para la empresa VAN RYSEL, el reto ha sido mayúsculo. Un proceso de desarrollo siempre teniendo en cuenta los estándares de la competición. Además, más allá de tener un airbag integrado que ayuda a que la caída sea menos dolorosa, también incorpora materiales resistentes a la abrasión en las zonas típicas de impacto en caídas, ayudando a reducir el riesgo de quemaduras por fricción y otras lesiones superficiales. Es, sin lugar a dudas, un paso adelante muy importante.