Jorge Morán 12 MAR 2026 - 10:37h.

La ciclista se quedó al borde de un barranco mientras iba con la bicicleta

Cecilia Sopeña, ciclista y creadora de contenido en Onlyfans, exige su ‘derecho al olvido’: “He elegido el camino recto, digno y consciente”

La influencer Cecilia Sopeña es una creadora de contenido que desde hace ya unos meses publica todo tipo de imágenes y vídeos relacionados con el ciclismo. La de Cartagena dejó atrás su contenido para adultos, pidiendo respeto y derecho al olvido, para centrarse única y exclusivamente a la bicicleta, en la que disfruta de su vida junto a su perrita.

Y ha sido ahí precisamente dónde ha generado un gran susto a su comunidad, después de una publicación en la que se le veía sufriendo una aparatosa caída en el borde de un barranco. Todo quedó en un susto, pero Sopeña mostró en su cuenta de Instagram el percance que sufrió mientras montaba en bicicleta al lado del mar.

El susto de Cecilia Sopeña en un barranco

En las imágenes, grabadas gracias a la cámara 360 enganchada en su bicicleta, se puede ver a Sopeña montando en bicicleta en una zona rocosa, cercana al mar y con una pendiente muy pronunciada a su lado. En un momento dado y debido a la gravilla de la superficie, la influencer pierde el control de su bicicleta, resbalando y cayendo al suelo en dirección hacia el barranco.

Cecilia resbaló por un tramo pronunciado de la superficie, mientras agarraba con una mano su bicicleta y con la otra intentaba engancharse a una roca. El momento ha sido vivido con una gran tensión por sus seguidores, pero todo quedó en un susto, con Sopeña pudiendo engancharse en una zona de la superficie, logrando mantenerse estable.

Una situación que se volvió incluso más tensa por su perrita. Esta, en una muestra de protección hacia la ciclista, bajó junto a Sopeña por las rocas. Cuando ambas ya estaban detenidas, la ciclista tranquilizó a su perrita, a la que se comió a besos y agradeció el cariño que la estaba dando.