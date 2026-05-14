Redacción ElDesmarque Madrid, 14 MAY 2026 - 14:32h.

El neerlandés ha expuesto todos los problemas personales que le han apartado de la competición durante varios meses

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El ciclista neerlandés Arvid De Kleijn ha explicado el duro motivo por el que ha estado fuera de las competiciones durante varios meses. El sprinter del equipo Tudor ha dado una entrevista a De Telgraaf y ha expuesto los numerosos problemas personales que le han estado ocurriendo este año y que le han obligado a aparcar el ciclismo para superar esta "época turbulenta". Desde un parto complicado de su hija, pasando por la pérdida de su padre y hasta una agresión de un grupo de diez adolescentes que le rompieron la nariz. De Kleijn, que cuenta con 18 victorias en su carrera profesional, está entrenando en España para recuperar la dinámica de competición y volver a disputar carreras más pronto que tarde.

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Unos pandilleros insultaron y agredieron a Arvid De Kleijn

Uno de los motivos por los que el neerlandés ha estado fuera de las competiciones es una agresión que sufrió en abril de este año. De Kleijn confesó que iba a volver a competir en el Gran Premio Escalda, pero ese suceso se lo impidió. “Un grupo de diez adolescentes de 15, 16 o 17 años. Me insultaron usando la enfermedad de la que murió mi padre. Me di la vuelta e intenté hablar con ellos. ¿Por qué utilizaron esa palabra y se comportaban así? Cuando les pregunté si podían parar, porque mi padre murió por esa enfermedad, la cosa fue a peor. Creo que habían bebido o hecho cosas peores. Era imposible hablar con ellos y cuando decidí montarme en mi bicicleta para irme me empezaron a tocarme. Y uno de ellos, que llevaba una bicicleta con ruedas anchas me golpeó de repente y me dejó inconsciente. Tenía la nariz rota”, explicó el ciclista.

Los problemas personales que han hecho que Arvid De Kleijn esté apartado de la competición

Una de las buenas noticias que De Kleijn ha tenido en 2026 fue el nacimiento de su hija en enero, pero no fue todo lo bonito que el ciclista y su pareja hubieran deseado. “Fue maravilloso, pero fue más difícil de lo esperado. No fue un parto fácil y Céline (su pareja) estuvo mucho tiempo sin poder levantarse de la cama. Tenía toda la responsabilidad pese a que tenía previsto ir a la concentración del equipo, pero desde el Tudor dijeron que no les parecía humano que fuera y comprendieron la situación al ser nuestra primera hija”.

El drama del sprinter neerlandés no queda ahí ya que en febrero perdió a su padre por una enfermedad terminal. "En el hospital nos dijeron que tenía un cáncer tan avanzado que no llegaría a Navidad, pero logró resistir y presenciar el nacimiento de Fye (su hija). Mi padre siempre fue un hombre grande y fuerte y, aunque las cosas no pintaban bien desde hace tiempo, se mantuvo con vida", confesó. De Kleijn ya está entrenando y quiere pasar página para volver a la competición cuanto antes. Su estreno en 2026 podría ser este domingo 17 de mayo en Rund um Koln (Vuelta a Colonia).