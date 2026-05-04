Redacción ElDesmarque Madrid, 04 MAY 2026 - 12:12h.

El ciclista de 19 años ha anunciado que estará en el Tour de Francia de este año y lo ha hecho en un emotivo vídeo junto a sus abuelos

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Paul Seixas ha anunciado que correrá el Tour de Francia de 2026 y se convierte en la esperanza del país galo para plantar cara a Tadej Pogacar. El de Lyon es la perla del ciclismo francés y ha oficializado su presencia en la carrera más importante del año con un emotivo vídeo en casa de sus abuelos y dándoles la sorpresa con su participación en el Tour. En septiembre de 2024, con tan solo 17 años, Seixas ya había conseguido 13 victorias en competiciones júnior y ficharía por el Dechatlon CMA CMG Team, su actual equipo, sin pasar por el equipo de desarrollo y convirtiéndose así en ciclista profesional. En 2025, hizo una gran actuación en el Tour de los Alpes y en 2026, hace tan solo dos semanas, ganó La Flecha Valona. El ciclista ha pasado a ser uno de los nombres con más proyección en el deporte francés y el Tour de Francia que se celebrará del 4 al 26 de julio de este año, será la primera prueba de fuego para el de Lyon, aunque ya ha competido contra profesionales y ha dejado buenas actuaciones.

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Paul Seixas estará en el Tour de Francia después de una primavera espectacular

El corredor de Lyon ha oficializado su presencia en el Tour de Francia después de unos meses de primavera donde ha rendido a un grandísimo nivel. Seixas está teniendo un comienzo de temporada espectacular y ha conseguido siete victorias y una segunda plaza en la Lieja-Bastoña-Lieja solo por detrás de Tadej Pogacar. El Dechatlon CMA CGM dijo que esperaría a que acabara la prueba de Lieja para discutir si el joven ciclista francés iba a ser uno de los corredores del equipo para el Tour de Francia y, después de su gran rendimiento, han hecho oficial su participación. Seixas parece preparado para la carrera más importante de la temporada y ser el líder del equipo.

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Así ha anunciado Paul Seixas que estará en el Tour de Francia

El ciclista francés ha anunciado su presencia en el Tour a través de un vídeo publicado en las redes sociales del equipo donde Seixas visita a la casa de sus abuelos para decirles que va a competir en el Tour de Francia. El vídeo enseña algunos de los maillots utilizados por el de Lyon cuando era más pequeño y la mayoría de trofeos y medallas conseguidas por el corredor francés. Cuando Seixas les dice que va a disputar el Tour, la reacción de su abuela es de completa sorpresa y emoción y su abuelo dice que "es el hombre más feliz del mundo". El joven ciclista es una de las esperanzas del deporte francés y uno de los nombres que puede frenar el dominio de Tadej Pogacar.