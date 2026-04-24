Muere el ciclista Cristian Muñoz en Oviedo tras una infección derivada de una caída

Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 17:25h.

Cristian Camilo Muñoz sufrió una caída durante una carrera en Francia

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El mundo del ciclismo está de luto después de la muerte del colombiano Cristian Camilo Muñoz en un hospital de Oviedo mientras su equipo, el Nu Colombia, participaba en la Vuelta a Asturias, de la cual se han retirado. El colombiano, de 30 años, sufrió una caída el pasado sábado durante el Tour du Jura, en Francia, que le provocó una infección pasados los días que le obligó a ser internado en el centro hospitalario, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Según el equipo, el deportista murió por "complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia".

"Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada", agregó la información.

Sin embargo, "en las últimas horas su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes".

El deportista había nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, en el centro del país, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental.

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El equipo recordó que Muñoz obtuvo victorias en etapas de diversas carreras en Colombia y fue campeón de la montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas.

"Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban", agregó el equipo, que anunció que se retira de la Vuelta a Asturias en la que estaba participando estos días.

El comunicado del Nu Colombia con la muerte de Cristian Muñoz

Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón.

Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba.

Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici.

A su familia, amigos y a quienes lo admiraron de cerca o de lejos, les enviamos toda nuestra fuerza y cariño en este momento.