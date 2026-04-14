Saray Calzada 14 ABR 2026 - 09:04h.

Óscar Freire ha sido condenado por un delito de vejaciones

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Óscar Freire saltaba a la actualidad tras ser denunciado por su mujer con la que está en pleno proceso de divorcio. Se ha celebrado un juicio rápido y ya hay sentencia. Ha sido condenado a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones y la prohibición de comunicarse o acercarse a su exmujer a menos de 200 metros durante seis meses.

El exciclista reconoció los hechos y admitió la pena solicitada por la fiscalía, a la que se adhirió la acusación particular que ejerce su expareja, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según la sentencia del magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer de Torrelavega, a la salida de misa y en presencia de otras personas, Freire se dirigió a su mujer con expresiones que "perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral".

La sentencia del Tribunal de Instancia de Torrelavega ya es firme, al haberse dictado con el acuerdo de todas las partes. El triple campeón del mundo fue detenido el domingo, tras ser denunciado por su expareja, de la que se está divorciando.

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En febrero del año pasado, la mujer de Óscar Freire denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil, a la que dijo que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación estaba en casa. El mismo día que se conoció la denuncia de la desaparición de Freire, fuentes familiares del deportista aclararon a EFE que el tres veces campeón del mundo en ruta estaba bien y localizado.

El comunicado de Óscar Freire y su exmujer

Tras conocerse el resultado del juicio rápido en donde llegaron a un acuerdo y el acusado aceptó la pena impuesta por la Fiscalía, emitieron un comunicado. "Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy que afectan directamente a nuestra unidad familiar, solicitamos a todos los medios de comunicación, que siempre nos han tratado con respeto y consideración, la máxima reserva y discreción en un asunto de carácter íntimo y personal que, a nuestro entender, no debería ser objeto de interés público".

Aseguran que "parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos, extremo que confiamos quede aclarado en el marco del procedimiento legal correspondiente".

También recuerdan "la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios paralelos o conclusiones precipitadas sobre una cuestión especialmente delicada, que afecta no solo a adultos, si no también a los menores de edad de nuestro entorno familiar". El comunicado agradece "la atención, la prudencia y la comprensión de los medios de comunicación y de la opinión pública en estos momentos."