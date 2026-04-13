Óscar Freire, detenido tras ser denunciado por su mujer en pleno proceso de divorcio

Celia Pérez 13 ABR 2026 - 14:32h.

Se encuentra en proceso de divorcio

Óscar Freire insiste con el peligro de las protestas propalestinas en La Vuelta: "Pueden matar a una persona"

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Óscar Freire, triple campeón del mundo de ciclismo, ha sido detenido este domingo tras la denuncia de su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar. El cántabro fue detenido en su localidad natal, Torrelavega, en pleno trámite de separación de su pareja, que asegura que no deja de perseguirla, según han informado a EFE fuentes cercanas a las investigación.

Por su parte, Europa Press, que ha tenido acceso al atestado, desvela que la mala relación entre ambos comenzó allá en 2023, 20 años después de iniciar su matrimonio. La mujer señala que "siempre ha sido muy controlador durante toda la relación" y que ella lo asumía como algo "normal". Es más, ahora afirma que el control es "total" y que siempre sabe "donde está y lo que hace".

Al parecer, asegura que el exciclista ha colocado micrófonos en su coche, en su casa, además de haber localizado un GPS en dicho vehículo y haber duplicado su perfil de WhatsApp.

En su versión, ha explicado que ha comenzado a tener "muchas discusiones violentas", a partir de 2023 , algunas de ellas delante de los hijos que tienen. Entre los episodios que cita en la denuncia, hace referencia a una "fuerte discusión", en la que ciclista ya retirado de la alta competición, supuestamente le habría arrebatado el teléfono con violencia y se lo estrelló contra el suelo, destrozándoselo.

Tras ver a Freire "muy agresivo", cuando ella le dijo --siempre según la declaración recogida en el atestado-- que iba a avisar a la Policía, el exciclista la habría agarrado de los dos brazos, empujándola contra la puerta de la entrada, iniciándose un forcejeo entre ambos, aunque ella se pudo zafar y abandonar la vivienda.

Freire es uno de los ciclistas más laureados, tras lograr el maillot arcoíris de campeón del mundo en 1999, 2001 y 2004 y es triple ganador de la Milán San Remo (2004, 2007 y 2010)

Tras pasar por algunos de los mejores equipos profesionales de la época (Mapei-Quick Step, Rabobank y Katusha), se retiró en 2012 tras una caída en el Tour de Francia que le obligó a renunciar a los Juegos Olímpicos de Londres de ese mismo año.

Regresó a la competición para intentar proclamarse de nuevo campeón del mundo, pero quedó en el décimo lugar