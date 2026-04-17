Joaquín Anduro 17 ABR 2026 - 15:53h.

El seleccionador repasa varios nombres del ciclismo español

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El seleccionador español, Alejandro Valverde, mira ya al Mundial de Ciclismo que este año se disputará en Montreal y en el que espera contar con la mejor versión de varios de los ciclistas españoles del momento, que aún necesitan dar un paso adelante. Entre ellos están Juan Ayuso o Carlos Rodríguez además de un Iván Romeo al que incluso ve como líder del combinado nacional en un futuro.

En una entrevista con Marca, el murciano ha valorado las opciones españoles en pruebas como el Tour o ese Mundial en Canadá cuyo recorrido cree que se adapta bien a las características de Ayuso. Sobre el catalán, que no correrá en las Ardenas por una infección viral, ha confiado en verle en el futuro en el podio de la ronda gala y ha achacado esos problemas de salud al no parar a tiempo.

"Empezó muy bien, eso significa que la condición la tiene. No ha perdido la confianza, aunque haya cambiado de equipo, sigue estando ahí, pero el cuerpo no siempre responde como uno quiere. Ha tenido caídas, que es mala suerte, y cuando tienes caídas y quieres forzar de más acabas machacando el cuerpo sin estar recuperado, lo que puede derivar en infecciones. Hay que hacer un balance bueno. Podría haber sido mejor sin esos problemas, claro, pero queda mucho año", declaró Alejandro Valverde sobre el ciclista que se estrena esta campaña en el Lidl-Trek.

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Alejandro Valverde, sobre Carlos Rodríguez e Iván Romeo

Una situación similar a la de Carlos Rodríguez, con quien también se lamenta el seleccionador de la mala suerte de las caídas: "Sobre todo, le falta suerte. Es un corredor que va muy bien, pero cuando empieza a levantar cabeza tiene otra caída. Va acumulando golpes y así es difícil competir al nivel que hay ahora, que es muy alto. Entre las caídas y quizás algo de falta de confianza, esto le va mermando".

Por último, Alejandro Valverde también analizó a Iván Romeo, de quien esperaba incluso mejores resultados junto a Movistar en O Gran Camiño, pero le ve como líder incluso de la selección en un futuro: "¿Líder de la selección en un futuro? Totalmente. Va muy bien en crono y en recorridos duros, pero no extremos, puede estar ahí. Tiene arrancada y se adapta a todo".