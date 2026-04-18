Emmanuel Macron vuelve a hacer 'la de Mbappé' y se mete en la renovación de Paul Seixas

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 20:58h.

Francia busca un nuevo campeón del Tour tras décadas

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El fenómeno Paul Seixas ya ha trascendido lo deportivo. Tras su irrupción estelar en la Itzulia, el joven ciclista francés se ha convertido en una prioridad nacional en Francia. Tanto, que el propio Emmanuel Macron ha decidido implicarse directamente en su futuro, repitiendo una fórmula que ya utilizó con Kylian Mbappé para convencerle de continuar en el PSG.

Un talento que provoca una “guerra” por su fichaje

Con solo 19 años, Seixas ha firmado actuaciones que le colocan entre los nombres más prometedores del ciclismo mundial, llegando incluso a ser comparado con Tadej Pogacar.

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Su progresión ha despertado el interés de gigantes como el UAE Team Emirates, que no esconden su deseo de unirle al esloveno. Sin embargo, el Decathlon CMA CGM Team trabaja a contrarreloj para blindar a su estrella con una renovación millonaria y un proyecto construido a su medida.

La idea es clara: convertirle en el líder absoluto de un equipo francés capaz de competir con las grandes potencias del pelotón.

Macron entra en escena y Francia sueña en grande

En medio de este pulso aparece Macron, decidido a evitar la fuga del gran talento nacional. El presidente ya fue clave en 2022 para que Mbappé permaneciera en el Paris Saint-Germain, y ahora pretende repetir la jugada con Seixas.

El objetivo no es solo deportivo, sino también simbólico: devolver a Francia la ilusión de ganar el Tour de Francia, algo que no sucede desde Bernard Hinault.

Mientras tanto, el equipo del ciclista apuesta por la prudencia. Aunque el corredor sueña con correr el Tour este mismo año, todo apunta a que podría debutar antes en la Vuelta a España.

Sea como sea, Seixas ya es mucho más que una promesa: es el nuevo emblema deportivo de todo un país.