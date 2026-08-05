Javi Rayo 05 AGO 2026 - 21:23h.

El perfil de Vinicius en Instagram se encuentra totalmente vacío

El detalle en el contrato de cesión de Mastantuono que demuestra que el Real Madrid sí confía en él

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El madridismo está en vilo. A última hora de este miércoles Vinicius ha eliminado todas sus imágenes de redes sociales, tanto las que aparecía con la camiseta del Real Madrid como con la elástica de Brasil. Una decisión sin motivo aparente pero que ha encendido todas las alarmas entre los aficionados del conjunto blanco. Esta semana es clave para conocer qué va a pasar con el futuro del futbolista brasileño y el hecho de eliminar todas sus imágenes ha pillado a la afición por sorpresa.

Vinicius hace saltar las alarmas

Aún se desconoce el motivo pero la decisión no deja de ser sorprendente. El futbolista brasileño se ha reunido este miércoles en Valdebebas para tomar una decisión final sobre su futuro y ahora todo el madridismo le ve con pie y medio fuera del conjunto blanco. Una decisión que confunde a la parroquia madridista cuando más creían que estaba cerca de quedarse. Si bien muchas veces se trata de cuestiones meramente publicitarias no deja de ser extraño el contexto que su agencia de representación o él mismo han elegido para hacerlo.

Cabe recordar que Vinicius acaba contrato el 30 de junio de 2027 y que este verano es la última oportunidad para el Real Madrid de poder sacar tajada económica por el futbolista brasileño. El delantero tiene dos escenarios en el horizonte. Seguir en el Real Madrid aceptando la propuesta de renovación merengue, la cual no cubre su petición de equipararse en salario a Mbappé o por el contrario, dar un giro radical a su vida, fichar por el Arsenal, convertirse en el futbolista mejor pagado de la historia del conjunto gunner y empezar un nuevo proyecto deportivo en la Premier League.