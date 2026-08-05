El detalle en el contrato de cesión de Mastantuono que demuestra que el Real Madrid sí confía en él

Lucas Gatti 05 AGO 2026 - 20:42h.

El futbolista argentino se marcha a la Fiorentina en busca de minutos

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Franco Mastantuono jugará la próxima temporada en la Fiorentina de Italia. Después de un año, el argentino dejará el Real Madrid para ir a la Serie A y vestir la casaca violeta. En las últimas horas, hubo un acuerdo de palabra entre ambas instituciones, con el aval definitivo del jugador, y ultimaron los detalles del traspaso. Según pudo averiguar ElDesmarque, el mediocampista ofensivo firmará contrato por un año, con la posibilidad de renovación inmediata por otro más cuando finalice la temporada 2026/27. Será una cesión simple, sin opción de compra, y mañana (jueves) el futbolista viajará a Florencia para hacerse la revisión médica correspondiente y estampar su firma.

El anuncio se hará oficial tras la revisión médica

“Sí, está conforme”, aseguran desde el entorno del jugador, dejando en claro que el jugador de 18 años, próximo a cumplir 19, está de acuerdo con dejar LaLiga Sports para pasar a disputar la Serie A.

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Previo al cierre del traspaso, el entrenador de la Fiorentina, Fabio Grosso, y el director deportivo Fabio Paratici, hablaron con Mastantuono por teléfono y le transmitieron que en Florencia iba a tener más posibilidades de jugar. El propio argentino dio el visto bueno a la cesión, convencido de que necesita jugar con regularidad para recuperar el nivel que mostró en el equipo argentino.

La intención de la Casa Blanca no era venderlo, sino cederlo a préstamo para que vaya sumando rodaje en otro club del Viejo Continente, con la vista puesta en su desarrollo y en un regreso más consolidado al Madrid en un futuro. Hoy, no es tenido en cuenta por el flamante entrenador José Mourinho, quien, de común acuerdo con la dirigencia comandada por Florentino Pérez, decidió que Mastantuono salga prestado a otro equipo.

El último fin de semana, el talentoso zurdo no fue convocado justamente para el amistoso que disputaron el Real Madrid y la Fiorentina, que terminó igualado en dos. Se venia analizando en la Casa Blanca sobre un posible préstamo, y por este motivo no disputó el partido en el estadio Wörthersee, ubicado en la ciudad de Klagenfurt, Austria.

Este jueves, Mastantuono se hará la revisión médica en Florencia, firmará contrato y se pondrá a disposición del entrenador Grosso. Allí será compañero de otro argentino: el exjugador de Boca Nicolás Valentini, que volvió de un préstamo en Hellas Verona.

Cabe recordar que el oriundo de Azul, Buenos Aires, llegó al Madrid en agosto de 2025, como la venta más cara de la historia del fútbol argentino, procedente de River Plate. Sin embargo, en su primera temporada, solo disputó 35 encuentros oficiales, marcó tres goles y dio una asistencia. La falta de continuidad y la alta competencia en el mediocampo —con Bernardo Silva, Brahim Díaz, Arda Güler y Rodrygo— lo dejaron fuera de los planes del nuevo entrenador. Ese bajo protagonismo también fue un factor importante para que Lionel Scaloni decidiera no convocarlo para el Mundial 2026.

La Fiorentina finalizó en la posición 15 en la última Serie A y no jugará copas europeas. El plantel italiano cuenta con figuras como el arquero David de Gea, al volante Nicoló Fagioli y al delantero Moise Kean.