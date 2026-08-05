El Atlético de Madrid elige a su nuevo delantero y pausa el fichaje por Alexander Sorloth

Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 20:09h.

La entidad colchonera, a la expectativa con Julián Álvarez

El Atlético de Madrid actualiza su mercado con una prioridad, un señalado y tres salidas

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El Atlético de Madrid apunta a protagonizar un cierre de mercado muy intenso. Dando prioridad a la operación salida, la dirección deportiva colchonera establece una hoja de ruta en la que el eje de la defensa y la delantera concentran todo el protagonismo. Una vez lleguen los ingresos, Mateu Alemany irá a por el Cuti Romero, y a la espera de situaciones que se han pausado, también tiene claro cuál sería su nuevo delantero.

El ataque rojiblanco apuntaba a sufrir una profunda revolución. La salida de Antoine Griezmann daba el pistoletazo de salida, Alexander Sorloth quería más minutos y se posicionaba en el mercado, y mientras tanto, Julián Álvarez daba pie al culebrón del verano.

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Aún sin 'El Principito', el caos de la delantera colchonera parece haberse calmado. El FC Barcelona aún se resiste pero no llega a las altas demandas económicas por 'La Araña'. La gran incógnita la protagoniza el gigantón noruego, aunque el Atlético ya ha elegido al sustituto.

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El Atlético de Madrid elige a su nuevo delantero

Según informa el periodista Matteo Moretto, el Atlético de Madrid evalúa la situación de Dušan Vlahović. Relacionado con el FC Barcelona en las últimas semanas tras la despedida de Robert Lewandowski, el futbolista serbio es agente libre tras finalizar contrato en la Juventus de Turín. A sus 26 años, el delantero busca un reto con aspiraciones importantes en el viejo continente y en el Metropolitano le tientan.

Sin embargo, y aunque la dirección deportiva estaría por la labor de hacer un esfuerzo en lo salarial por su incorporación, Dušan Vlahović tendrá que esperar. Mateu Alemany se guarda la bala en la recámara y antes debe dar salida a varios efectivos.

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Entre los señalados figura un Alexander Sorloth por el que no llegan grandes ofertas económicas. Tanto es así que Diego Pablo Simeone optó por paralizar las negociaciones de la Juventus con el noruego, ya que entendía que por esas cifras de dinero no podría obtener un recambio que ofreciese un rendimiento similar. Toca esperar, pero el Atlético parece tener claro cuál podría ser el nueve puro de la próxima temporada.