La primera oferta del Atlético por Cuti Romero: la cifra para quitárselo a Barça e Inter

Juan Pérez 05 AGO 2026 - 13:41h.

El año pasado el Tottenham pidió 55 millones

Deco pasa a la acción por Julián Álvarez: reunión en Madrid y estrategia conjunta con sus agentes

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Uno de los sueños de Diego Simeone para el eje de la zaga del Atlético de Madrid desde hace más de un año es el Cuti Romero, y este parece el momento idóneo para dar el paso hasta certificar el fichaje. La necesidad de buscar un líder para la defensa coloca al argentino como el elegido con una primera oferta encima de la mesa que puede determinar el futuro del jugador, convencido de venir a la capital de España a pesar del interés del Barça y sobre todo del Inter de Milán.

El impulso económico del Atlético de Madrid con dos más que posibles salidas en el mercado de fichajes como las de Ruggeri y Nahuel Molina dejan espacio para hacer un último gran fichaje. El central argentino de 28 años había acordado con el Tottenham una salida para este verano, y según Marca, la tentativa inicial de los colchoneros está en los 30 millones de euros directos a la Premier League para convencer al conjunto londinense.

La masa salarial que libera el club con las dos ventas, si se cierran, es fundamental para hacerle hueco a uno de los contratos más altos del Tottenham con lo que eso supone para un club que ha coqueteado con el descenso. Y aún así los requerimientos son altos a pesar de ser mucho más bajos que el año pasado cuando los londinenses pidieron 55 millones por el argentino.

La información habla de que en su última renovación el jugador firmó una cláusula para darle prioridad a cualquier propuesta de alguno de los tres grandes clubes de LALIGA. Las cifras de las que se han hablado con el Inter de Milán rondan los 35 millones de euros, aunque el Tottenham siempre ha tensado la cuerda para venderlo por 40. La realidad es que ahora Mateu Alemany tiene en su mano dar un último zarpazo a expensas de saber qué pasa con Nico González en el plano de las llegadas y con Julián Álvarez en las salidas.