Celia Pérez 04 AGO 2026 - 13:01h.

El extremo está cerca de abandonar el club rojiblanco en este mercado de verano

Matteo Ruggeri apunta a la Premier League y el Atlético espera una respuesta decisiva para avanzar en el mercado

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El mercado de fichajes sigue adelante en el Atlético de Madrid tras tener ya tres refuerzo confirmados con Kang In Lee y los ya anunciados previamente de Álex Grimaldo y Morten Hjulmand. Eso no quita que Mateu Alemany siga rastreando más posibles llegadas para la plantilla del Cholo Simeone y que esté muy pendient4e de la operación salida, donde Thiago Almada es uno de los protagonistas.

El extremo izquierdo apunta a ser una de las ventas de este verano tras tener un rol muy secundario en su primer año. Entre sus pretendientes emergen con fuerza River Plate, que ha tanteado su fichaje, y el Flamengo, que es el que parecía tenerlo todo mucho más atado para conseguirlo. Una puja entre los dos grandes de Sudamérica y que ha obtenido la respuesta de José Boto, director deportivo de los brasileños, recogida por Paparazzo Rubro-Negro.

Tras desplazarse a Argentina, dejó muy clara la postura. "No fui a Argentina para convencer al Almada, porque sería estúpido de parte del Almada si yo tuviera que ir allí a convencerlo. Él jugó en Brasil por 6 meses y sabe de la grandeza del Flamengo", señaló.

"Traté varios asuntos allí y uno de ellos era el Almada. Fui allí a dejar claro para ellos que nosotros no entraríamos en subastas. O sea, aquello que nosotros habíamos acordado es aquello que va a ser si él quiere venir para el Flamengo!", añadió.

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Una vez finalizada la Copa del Mundo, Thiago Almada tendrá que tomar una decisión con su futuro. Bien sea River Plate o Flamengo, lo que parece estar bastante claro es que el extremo terminará abandonando el Metropolitano tarde o temprano. Con casi un mes todavía por delante antes de que cierre el mercado de fichajes en España, es el tiempo que le queda a Amada para aclarar su futuro.