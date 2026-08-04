Fran Duarte Madrid, 04 AGO 2026 - 10:42h.

El futbolista surcoreano entrena con la camiseta de su nuevo equipo en Seúl mientras espera la llegada de Simeone y sus compañeros a la gira por Corea del Sur

Kang-In Lee posa con la camiseta del Atlético de Madrid, pero sigue sin entrenar con Simeone

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