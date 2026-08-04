En vídeo: Kang-In Lee ya entrena desde Seúl con la camiseta del Atlético de Madrid y enamora a todos los colchoneros
El futbolista surcoreano entrena con la camiseta de su nuevo equipo en Seúl mientras espera la llegada de Simeone y sus compañeros a la gira por Corea del Sur
Kang-In Lee posa con la camiseta del Atlético de Madrid, pero sigue sin entrenar con Simeone
El Atlético de Madrid ya puede presumir de su nuevo fichaje estrella y los aficionados se relamen al ver a Kang-In Lee entrenando con la camiseta de su nuevo equipo. En el vídeo superior puedes ver la locura que se vive en los entrenamientos del surcoreano en Seúl a los que acuden sus compatriotas fanáticos con pancartas y enfundados ya con los colores rojiblancos. El futbolista aún no se ha incorporado a la pretemporada bajo las órdenes de Simeone y lo hará cuando llegue la expedición del Atleti a su gira por Corea del Sur. El exdelantero del PSG se ha convertido en el principal reclamo para la afición colchonera y ya ha despertado la pasión por el Atlético de Madrid en su país donde recibirán al club a lo grande. La plantilla llegará a Seúl en las próximas horas para enfrentarse este domingo al Manchester City.