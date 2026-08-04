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En vídeo: Kang-In Lee ya entrena desde Seúl con la camiseta del Atlético de Madrid y enamora a todos los colchoneros

En vídeo: Kang-In Lee ya entrena desde Seul con la camiseta del Atlético de Madrid y enamora a todos los colchoneros
Kang-In Lee entrenando en Seúl con la camiseta del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid
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El Atlético de Madrid ya puede presumir de su nuevo fichaje estrella y los aficionados se relamen al ver a Kang-In Lee entrenando con la camiseta de su nuevo equipo. En el vídeo superior puedes ver la locura que se vive en los entrenamientos del surcoreano en Seúl a los que acuden sus compatriotas fanáticos con pancartas y enfundados ya con los colores rojiblancos. El futbolista aún no se ha incorporado a la pretemporada bajo las órdenes de Simeone y lo hará cuando llegue la expedición del Atleti a su gira por Corea del Sur. El exdelantero del PSG se ha convertido en el principal reclamo para la afición colchonera y ya ha despertado la pasión por el Atlético de Madrid en su país donde recibirán al club a lo grande. La plantilla llegará a Seúl en las próximas horas para enfrentarse este domingo al Manchester City.

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