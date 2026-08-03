Redacción ElDesmarque Madrid, 03 AGO 2026 - 12:24h.

El nuevo fichaje rojiblanco todavía no se ha sumado a la dinámica grupal y todo apunta a que aún le quedan unos días para hacerlo

El Barcelona planea una estrategia junto a Julián Álvarez para avanzar en su fichaje y subir la oferta al Atlético

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Kang-In Lee ya luce la camiseta del Atlético de Madrid, pero todavía no se ha entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El club rojiblanco publicó este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que el internacional surcoreano aparece posando con las nuevas equipaciones de la temporada 2026/27, unas imágenes que han vuelto a despertar la misma pregunta entre los aficionados: ¿Cuándo se incorporará al equipo? Después de hacerse oficial su fichaje procedente del Paris Saint-Germain, el centrocampista permanece en Corea del Sur y todo hace indicar que se unirá directamente a la expedición rojiblanca cuando el equipo viaje a Seúl para disputar su próximo amistoso de pretemporada frente al Manchester City.

Kang-In Lee se incorporará a la expedición del Atlético de Madrid en Seúl

El futbolista surcoreano todavía no ha viajado a Madrid, pero distintos medios apuntan a que su incorporación se producirá directamente en su país natal. El Atlético tiene previsto desplazarse en los próximos días a Seúl para afrontar un nuevo compromiso de preparación ante el Manchester City, fijado para el 9 de agosto a las 13:00h (horario peninsular), y será allí donde Kang-In Lee se una por primera vez al grupo. Esta decisión permitirá al jugador iniciar su adaptación rodeado de un ambiente muy especial ya que ejercerá de anfitrión en su país, donde es una de las grandes referencias deportivas y donde el club colchonero ya ha abierto una enorme vía de mercado.

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Más allá del marketing, el club confía en haber incorporado un futbolista con un perfil que no tenía en la plantilla. Durante su etapa en París generó 142 ocasiones de gol en 80 partidos, una producción ofensiva que únicamente ha superado Ousmane Dembélé desde la llegada de Luis Enrique al banquillo francés.

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El ex de Mallorca y Valencia es capaz de actuar como mediapunta, extremo o interior y destaca por su visión de juego, su precisión en el último pase y una zurda que puede aportar un registro distinto al ataque rojiblanco. Simeone gana así un futbolista creativo, con capacidad para asociarse entre líneas y encontrar espacios donde otros no los ven.