Pablo Sánchez 03 AGO 2026 - 08:23h.

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El Atlético de Madrid sigue afrontando con hambre el mercado de fichajes pese a que el focó se sitúe actualmente en las salidas de algunos de sus jugadores. Aún así, Mateu Alemany trata de cerrar negociaciones y de ver con perspectiva otras posibilidades que ofrece la ventana estival. Una de las más sorprendentes llega desde Inglaterra, concretamente desde el Manchester City.

Según The Sun, el Atlético estudia la opción de fichar a Jack Grealish, futbolista inglés que no cuenta para Enzo Maresca y que ya estuvo cedido la pasada temporada en el Everton. A sus 30 años surge la opción de jugar en LALIGA EA SPORTS pese a que se trata de una alternativa que incluye un par de dificultades bastante serias. Estos problemas tienen que ver con lo económico y con la elevada competencia que existe en el mercado.

Las dificultades sobre Jack Grealish

La posibilidad de que Jack Grealish recale en el Atlético de Madrid ha salido a la palestra en las últimas horas sin que existan negociaciones al respecto entre las partes. La información que llega desde tierras británicas agrega que, de seguir adelante, el cuadro rojiblanco se encontraría con un par de dificultades de peso que complicarían la operación.

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La primera de ellas es el elevado salario del futbolista, quien en su momento se convirtió en uno de los fichajes más caros del Manchester City. Esas cantidades complican su fichaje, aunque también su salida del propio equipo inglés. La elevada competencia que existe en el mercado también complicaría su llegada al Metropolitano.

El Everton, club en el que ha estado cedido, y el Aston Villa no le quitan ojo mientras sigue creciendo el interés desde la MLS y Arabia Saudí. El mes de agosto desvelará qué sucede con el futuro de Jack Grealish.