Simeone irrumpe en el mercado para activar la operación Cuti Romero

Juan Pérez 30 JUL 2026 - 11:07h.

El jugador quiere jugar en España pero el Inter aprieta por el internacional argentino

Cara y cruz para Barcelona y Atlético de Madrid con el fichaje del Cuti Romero: "Tiene que irse"

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Cristian Gabriel 'Cuti' Romero es un anhelo del Atlético de Madrid que sobrevuela el mercado con más opciones que nunca de vestir de rojiblanco después de la petición del jugador al Tottenham para abrirle la puerta de salida. Con el interés de Inter de Milán y Barcelona, la presión del Cholo Simeone para tener a su compatriota y darle jerarquía a la zaga impulsa a Mateu Alemany a hacer un esfuerzo para conseguir al argentino a pesar de su alto salario.

Las futuras operaciones del Atlético en el mercado de fichajes pasan por el futuro de Julián Álvarez, pero mientras tanto las informaciones de periodistas como Nicolò Schira desvelan al Cuti Romero como objetivo primordial. El esfuerzo del central para pactar su salida con el Tottenham pasa ahora por encontrar una vía interesada no solo en el traspaso, sino en acoger un salario neto que se queda en unos 7 millones de euros nada sencillos de aceptar.

La información habla de que a Simeone le encanta el argentino y lo quiere como el central ideal para la zaga, un refuerzo que suma entendiendo que el jugador tiene el deseo de jugar en LALIGA. Con las preferencias activadas entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, la cuestión es la capacidad económica para hacer un esfuerzo defensivo hasta el punto de tener un líder atrás.

Actualmente Romero cobra unos 7 millones netos por temporada, una cifra que si no se rebaja, está al nivel de los salarios de Julián Álvarez y Lookman, la segunda escala de la plantilla solo por detrás de Jan Oblak. La gran pregunta está en si los 93 millones de euros gastados más los 15 proyectados en variables en los fichajes de Grimaldo, Hjulmand y Kang-in Lee tienen continuidad gracias a la ampliación de capital del club. De los 101 millones adquiridos la mitad irá, según As, a reforzar la plantilla, lo que debe significar un último esfuerzo para un nombre más si no sale Julián.

Giménez podría ser el sacrificado del Atlético de Madrid después de ver la importancia que Simeone le da a sus otros tres zagueros en la pasada temporada. Hancko es indiscutible en la defensa, mientras que Le Normand y Pubill deben pelear por el puesto de titular teniendo en cuenta que el campeón del mundo llegará el día 10 de agosto y tendrá una pretemporada mucho más corta.

El año pasado Le Normand empezó como titular pero tras arrastrar varios problemas físicos, Pubill tomó el puesto para no soltarlo más en los partidos más importantes del año. Ahora el reinicio de la pugna puede tener un nuevo rival si el Cuti Romero viste de rojiblanco, porque a priori llegaría para ser el líder de la zaga.