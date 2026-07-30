Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 08:58h.

El centrocampista del Barça se ha sincerado sobre su ausencia en el Mundial 2026

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La lesión que dejó a Fermín López fuera del Mundial 2026 marcó un antes y un después en su verano. El centrocampista del FC Barcelona, que estaba en la prelista de la Selección Española antes de fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho, ha reconocido ahora el duro proceso que ha estado viviendo este verano con su recuperación y viendo la Copa del Mundo desde casa. En una entrevista concedida al programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio, el andaluz ha explicado cómo ha conseguido superar uno de los momentos más complicados de su carrera.

Fermín López no podía ni ver los partidos de la Selección Española en el Mundial 2026

Fermín no ha ocultado el impacto emocional que supuso perderse el Mundial que terminó conquistando España. El futbolista ha reconocido que necesitó el apoyo de su entorno para superar la decepción y volver a centrarse en su recuperación. Ha asegurado que fue el "peor verano" de su carrera y que salió adelante gracias a su familia, "su compañera" y sus amigos. Además, ha destacado la importancia del trabajo psicológico durante estas semanas. “He necesitado ayuda. Ya tenía antes, pero mi ‘coach’ me ha ayudado mucho a salir adelante”, señaló.

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El jugador ha admitido incluso que durante los primeros encuentros del campeonato no fue capaz de seguir a La Roja. “Los primeros partidos de la Selección Española en el Mundial no los vi; no podía. Quería estar allí”, confesó. Con el paso de los días logró asimilar la situación y decidió viajar a Nueva York para presenciar en directo la final que coronó a los de Luis de la Fuente como campeones del mundo.

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Ahora, la situación es muy distinta. Fermín se encuentra en la recta final de su recuperación y ya piensa en volver a competir con el Barcelona. “Me encuentro cada día mejor. No tengo molestias, que es importante. Si todo va bien, en el Gamper podría jugar ya unos minutos”, explicó. El centrocampista considera que el grupo está preparado para pelear por la Champions League después de varias temporadas creciendo de la mano de Hansi Flick y cree que el conjunto azulgrana volverá a competir por todos los títulos.