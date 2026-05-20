Celia Pérez 20 MAY 2026 - 15:41h.

El centrocampista ha pasado por quirófano

El Big Data elige al sustituto perfecto de Fermín López: sus 'clones' estadísticos para el Mundial

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Fermín López aún sigue digiriendo el duro palo que le ha supuesto la lesión en el mejor momento de su carrera. A las puertas del Mundial, el centrocampista onubense ha tenido que frenar en seco y despedirse de la cita mundialista de este verano al tener que pasar por quirófano por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Un duro palo del que cuenta los días para volver y sobre el que ha dejado un mensaje en su perfil de Instagram.

El futbolista culé reconoció que perderse el Mundial por la fractura que sufre en el quinto metatarsiano del pie derecho "es un momento duro", pero se mostró convencido de que será "otro reto más" que superará. En una publicación en su perfil, el futbolista andaluz explicó que la operación a la que fue sometido el martes fue "muy bien" y que está pensando "desde ya" en "volver más fuerte física y mentalmente".

"La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", publicó.

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El mediapunta de El Campillo cerró su mensaje asegurando que a partir de ahora "toca apoyar a las selección" desde casa y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.

Pese a que el club azulgrana no ha detallado el tiempo de recuperación, todo apunta a que Fermín estará entre dos y tres meses de baja, por lo que se perderá la cita mundialista que se disputará este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Fermín sufrió dicha lesión el pasado domingo, en el partido contra el Betis, y fue sustituido por Alejandro Balde en el descanso del duelo que el conjunto azulgrana ganó por 3-1 en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.