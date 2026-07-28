Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 09:04h.

El jugador catalán ha viajado con el club a la gira de pretemporada

El Barcelona se fija en una perla de la Premier ante la dificultad de fichar a Julián Álvarez: 100 millones sobre la mesa

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Marc Casadó afronta un mes de agosto decisivo en el FC Barcelona. El centrocampista ha viajado con el equipo para la gira de pretemporada, pero su futuro parece estar lejos del club catalán. Hansi Flick considera que la medular está bien cubierta y ha dado luz verde al conjunto azulgrana para escuchar ofertas por el canterano. En ese escenario, la dirección deportiva del Barça ya ha fijado el precio de salida del futbolista, una cifra que, según Mundo Deportivo, ha aumentado debido a la inflación del mercado, especialmente en la Premier League. Al igual que el Real Madrid con Eduardo Camavinga, los culés no quieren malvender al centrocampista de La Masía.

El FC Barcelona fija el precio de Marc Casadó en 40 millones de euros

Según informa el diario catalán, el Barcelona ha tasado a Marc Casadó en 40 millones de euros y ya ha rechazado una primera oferta que no alcanzaba esa cantidad. En el club consideran que el mercado está disparando los precios de los centrocampistas y entienden que el internacional español tiene un valor acorde a esa cifra.

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Además, su posible venta supondría un importante beneficio económico para la entidad. Al tratarse de un futbolista formado en La Masia, cualquier ingreso computaría íntegramente como plusvalía a efectos del ‘fair play’ financiero, un aspecto especialmente relevante para un Barcelona que sigue buscando margen para operar en el mercado.

El futuro del mediocentro está siendo gestionado por Jorge Mendes, que estudia las diferentes propuestas que llegan por el jugador. Arabia Saudí sigue siendo uno de los destinos más atentos a su situación, aunque tampoco se descarta que aparezcan clubes de la Premier League, donde las operaciones por futbolistas de este perfil se están cerrando por cantidades cada vez más elevadas.

Casadó perdió protagonismo la pasada temporada después de haber irrumpido con fuerza en el primer equipo e incluso debutar con la Selección Española absoluta. Pese a ello, el Barcelona mantiene una valoración muy alta del canterano y no facilitará su salida. Con contrato en vigor y mercado por delante, Flick le considera transferible, pero el mensaje del club es claro: solo saldrá si llega una oferta que alcance los 40 millones de euros que el Barcelona considera justos en el contexto del mercado actual.