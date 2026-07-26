Alberto Cercós García 26 JUL 2026 - 19:31h.

Xavi Simons recuerda cómo fue su salida del FC Barcelona

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Xavi Simons ha roto su silencio sobre uno de los episodios que más dio que hablar durante su etapa como una de las grandes promesas del fútbol europeo. El actual futbolista del Tottenham recordó en una entrevista concedida al podcast The Sports Agents cómo fue su salida del FC Barcelona en 2019, cuando apenas tenía 16 años. El internacional neerlandés, que había pasado prácticamente una década en La Masia tras incorporarse a la cantera azulgrana con solo siete años, aseguró que el club dejó claro que no le consideraba una pieza importante para el futuro. Una confesión que supone un claro reproche hacia la entidad catalana siete años después de su marcha.

"Estaba claro por su parte que no creían en mí. En ese momento, elegí no hablar porque solo estaba concentrado en el campo, pero me dijeron: 'Tenemos otros jugadores en los que creemos y queremos ofrecerte un contrato, pero no eres uno de los jugadores que realmente está en el proyecto'". Simons explicó que aquellas palabras marcaron por completo su decisión de abandonar el Barça. "He estado toda mi vida ahí. He pasado por diferentes situaciones, lo he vivido todo ahí, toda mi infancia fue ahí, así que amo al club. Todo lo que salió me dolió y a mi familia también. Simplemente, prefirieron a otros chicos en ese momento. Y está bien", afirmó el atacante neerlandés.

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La salida de Simons en el verano de 2019 provocó un enorme revuelo. Considerado una de las joyas más mediáticas de La Masia gracias a su enorme proyección y popularidad desde categorías inferiores, el futbolista puso rumbo al Paris Saint-Germain tras finalizar su etapa de formación en el Barcelona. En aquel momento se especuló con que el factor económico había sido decisivo, pero el propio jugador sostiene ahora que el verdadero motivo fue la falta de confianza que percibió por parte del club azulgrana. El PSG, en cambio, le ofrecía un proyecto ambicioso y la posibilidad de convivir desde muy joven con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

"Tenía al PSG con un proyecto realmente grande con 16 años y entrenando con los mejores jugadores del mundo, así que la decisión fue fácil", concluyó Simons. Tras su paso por el conjunto parisino, el neerlandés relanzó su carrera en el PSV Eindhoven y posteriormente brilló en el RB Leipzig antes de dar el salto al Tottenham. Sus declaraciones reabren un debate que durante años acompañó su salida del Barcelona y ofrecen, por primera vez, la versión del futbolista sobre una decisión que cambió el rumbo de su carrera cuando todavía era un adolescente.