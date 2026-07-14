La tentadora oferta por Marc Casadó: los millones de Arabia Saudí y jugar junto a Cristiano Ronaldo

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 10:41h.

La puja puede rondar los 30 millones de euros

Las razones de Marc Casadó para dejar el Barça: minutos, confianza y Mendes

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El futuro de Marc Casadó parece estar lejos del FC Barcelona desde hace semanas a pesar de que el jugador afronta la pretemporada como una última oportunidad para convencer a Hansi Flick. El último frente para darle salida al futbolista es abrir la puerta del fútbol árabe con el interés de Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y Al-Ittihad, dos opciones que le alejan de la élite a cambio de un montante económico desorbitado para jugador y club.

La ventana de traspasos en el Barça tiene el nombre de Casadó subrayado desde hace tiempo, y según el diario Sport la puja por conseguir al mediocentro puede superar los 30 millones de euros. El potencial económico en Arabia Saudí está muy por encima de todas las ofertas actuales, varias desde Europa con un asterisco desde la Premier League, pero a día de hoy ninguna convence a ambas partes.

En las últimas semanas, Marc Casadó ha declarado que estaba a la espera de tener una reunión con Hansi Flick para descubrir cuál es su futuro, y según apuntan desde Barcelona, la única vía es la salida. El convencimiento del jugador era continuar, pero de salir quiere la mejor oportunidad para sentirse importante lo que deja la opción de Arabia Saudí como una alternativa extraña, curiosa y con un cajón de billetes repleto. Incluso existe la posibilidad de que el jugador se lleve una prima por el traspaso.

Casadó ha comentado en más de una ocasión que no va a actuar con prisas, lo que deja entrever un intento de mantenerse en la élite europea si llegan ofertas interesantes. A partir de ahí el rol de Jorge Mendes es fundamental, porque el jugador cambió de agente en noviembre para trabajar con el portugués de cara a esta ventana de fichajes, un movimiento con una clara intención para remarcar su futuro a corto plazo.

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En Al-Ittihad tiene a Franc Carbó como responsable de fichajes, un exblaugrana que puede facilitar la adaptación de Casadó para tomar el rol del recién salido Fabinho. En el Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, también hay hueco tras la marcha de Brozovic, por lo que la inversión de los dos clubes saudíes sería total. El compás de espera del jugador para tomar una decisión está en contraposición a las prisas del Barça por conseguir cash para afrontar la operación del '9' ante la marcha de Lewandowski y las dudas con la posible salida de Ferrán Torres.